A legjobb légi faápoló lett Szegeden a zalai Tóth-Tanner Balázs

Az alpinisták ügyességét és az erdészek, kertészek tudását ötvözi a légi faápolók szakmája, amelyben nemrég hatodik alkalommal rendeztek magyar bajnokságot. Ezen zalai győzelem született, összetettben az első helyet Tóth-Tanner Balázs szerezte meg.

A faápolás szakmája az USA-ban a 1900-as évek elején jelent meg, és több évtizedes múltra tekinthet vissza már Európában is. Svájcban például 1991 óta létezik szervezett, hivatalos faápolói képzés, ami 2 vagy 4 évig tart, a jelölt alapvégzettségétől függően. Hazánkban negyedszázada űzik elismert szakmaként, és 2010 óta működik országos egyesületük is. A faápolás tehát kapocs a kertészet és az erdészet között, mert célja a fák vitalitásának idős korukig történő megőrzése, a sérüléseik időbeni kezelése és a természetes növekedési formák elősegítése. Ebből a rövid leírásból is sejthető már, hogy a műveletek többségét az ágak között, a lombkoronában kell végrehajtani. Oda pedig valahogyan fel kell jutni. Nos, itt kap szerepet az alpinistatudás, és ezzel elértünk a légi faápoláshoz, amelyben az első versenyt 1976-ban rendezték az USA-ban.

Elmondható, az ezredfordulótól hazánkban is mind nagyobb elismertségre tett szert a légi faápolás. Az idei, a sorban már hatodik magyar bajnokságnak a szegedi Füvészkertben álló 28 méteres tölgy volt a színhelye július utolsó hétvégéjén. A megméretésre a hazai versenyzők mellett lengyel, szlovák, osztrák és cseh légi faápolók is neveztek, összesen harmincegyen.

A bajnokaspiránsok öt versenyszámban mérettek meg. Elsőként dobózsinórt kellett két fára feljuttatni a lehető legmagasabb ágvillába, ezzel a munkához szükséges kötélpálya kiépítésének első műveletét hajtották végre. Ezután a gyorsmászás következett 18 méter magasra, amire legfeljebb 1 perc állt rendelkezésre. A harmadik, munkamászás nevű versenyszámban a faápolási munka imitációjaként a 28 méteres tölgyfa koronájában a biztosító kötélzet kiépítésével 5 különböző helyen lévő célpontot kellett elérni hét perc alatt. Footlock-mászás is várt a versenyzőkre. Ez azt jelenti, hogy a kötélpárt lépésenként a lábakon áthurkolva mászik fel a versenyző 18 méter magasra; erre is egy percet adtak. Utolsó feladatként a társmentés következett. A füvészkerti feladat szerint a lombkorában 12 méter magasan fennakadt egy ejtőernyős, ez esetben egy 95 kilós bábu lehozatala várt a versenyzőkre, amit 7 perc alatt kellett megoldani.

Az első kör végére öt magyar és három külföldi versenyző maradt talpon, s jutott be a masters-fordulóba. Köztük volt Tóth-Tanner Balázs, aki az összetett eredményei alapján itt az első helyen végzett. Ezzel jogot nyert a jövő évi szlovákiai Európa-bajnokságon való indulásra.

Tóth-Tanner Balázs elmondta: az elmúlt pár évben 17 versenyen vett részt itthon és külföldön, tavaly Szlovéniában és Ausztriában is sikerült összetett eredményével első helyet szereznie. Amellett, hogy hivatása a légi faápolás, nemcsak műveli, hanem oktatja is, szabadidejében pedig a Zala Különleges Mentők Egyesületben ténykedik, ő a katasztrófahelyzetekre specializálódott civil szervezet alpintechnikai mentésvezetője.