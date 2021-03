A legfontosabbat veszítették el a nagykanizsai Major-lányok

Mint derült égből a villámcsapás, úgy érte a Major-lányokat édesanyjuk pár nappal ezelőtti halála.

Öt évvel ezelőtt már beszámoltunk arról, hogy milyen nehézségek közepette nevelte lányait Czenki Krisztina: Nikit, Lilit és a születésekor agykárosodást szenvedett, ezért önmagát ellátni, járni képtelen, egész napos felügyeletet igénylő Barbit. Azóta a lányok nagyot nőttek, Niki – Major Nikolett – ma már 21, Lili 14, Barbi pedig 10 éves. Habár Krisztina mindent megtett azért, hogy a gyerekek semmiben ne szenvedjenek hiányt (2016-ban megjelent írásunkban azt mondta, hogy „Az életem odaadnám, ha önállóan járhatna, játszhatna a társaival a beteg kislányom!”), nem volt felhőtlen a család élete. Most pedig a három lánynak olyan nehézségekkel kell szembenézniük és megküzdeniük, amivel csak keveseknek: két hónapnyi ápolást követően anyukájuk a hét elején elhunyt. Krisztina január közepén került kórházba stroke-kal, súlyos állapotban. Tudatát visszanyerte ugyan, de jelentős javulás a két hónapig tartó kórházi kezelés után sem volt tapasztalható. A halála előtti napon még telefonon felhívatta az egyik ápolónővel a lányokat, beszélt velük és felköszöntötte a 14. születésnapját ünneplő Lilit. Éjszaka váratlanul rosszabbra fordult az állapota, majd hétfőn elhunyt.

– Igaz, hogy a nővéremnek magas volt a vérnyomása és cukorbetegségben is szenvedett, de a halála teljesen váratlanul ért mindannyiunkat – fogalmazott Czenki Zoltán, Krisztina öccse, aki a tragédiában folyamatosan ott van a lányok mellett. – Ugyanis semmi nem vetítette előre, hogy az állapota hirtelen rosszabbra fordul. Igaz, hogy én, a külföldön dolgozó bátyám, Sándor és Krisztina legjobb volt barátnője, Livi, mindenben próbálunk segíteni a csajoknak, tehát természetesen, nem hagyjuk őket magukra, de így is nagy teher nehezedik majd Nikire, aki amikor az anyjuk kórházba került, két húga gyámja lett, lévén, nagykorú. Így lehetett biztosítani, hogy együtt maradhassanak…

A gyerekek édesanyja, mivel Barbi komoly odafigyelést igényel, napi 4 órában lépcsőházak takarítását végezte, amit mikor kórházba került, az egyébként szakács végzettségű Niki vett át tőle. A lány dolgozott szakácsként is, de az olyan időbeli leterheltséget jelentett számára, hogy a kialakult helyzetben nem tudta már tovább vállalni. Azzal, hogy a gyámságot elvállalta, 21 éves létére nagy terhet vett a vállára, különös tekintettel Barbi állapotára – ám Niki erős elhatározással döntött így.

– Valaki felvetette, hogy Barbit adjuk intézetbe, de én ezt semmiképpen nem akarom – jelentette ki Major Nikolett. – Nem akarom, hogy szétszóródjunk, eddig együtt voltunk, szeretném, ha ez így maradna eztán is, édesanyámnak is tartozom ezzel.

A beszélgetés e pontján könnyek gyűltek Niki szemébe és pár percig súlyos csönd ereszkedett a bérelt udvari lakás nappalijára. S a csöndben hallani lehetett, ahogy a szobában Barbi sírva, a maga nyelvén azt ismételgette: „Anya, anya, anya…”

– Én maradnék itthon a lányokkal, megigényeljük az ápolási díjat, ami mellett 4 órában dolgozhatok – tette hozzá Niki. – Nem lesz egyszerű az anyagiakat tekintve így sem, de majd összehúzzuk magunkat. Az előttünk álló átmeneti időszak különösen nehéz lesz, annál is inkább, mert ennek az albérletnek a havi bérleti díja 65 ezer forint, plusz rezsi. De hála istennek, már eddig is rengeteg segítséget kaptunk ismerősöktől és ismeretlenektől, amiért nem lehetünk elég hálásak. Nagyon-nagyon köszönünk mindent!

A támogatások, felajánlások jelentős részben egy, a legnagyobb közösségi portálon létrehozott Jótékonysági licit Nagykanizsa nevet viselő csoporttól érkeztek.

– Már sok, lelkileg megterhelő, fájdalmas és nehéz történetet megismerhettünk eddigi munkánk során és igazán nem akarunk, nem tudunk különbséget tenni közöttük, hogy volt-e ennél nehezebb, mert mindenkinek a sajátja az – fogalmazott kérdésünkre Stimecz Fridolin, a licitcsoport alapítója. (A licitcsoport lényege, hogy a segíteni vágyó emberek licitre ajánlanak valamit, árut, szolgáltatást, használati tárgyat, bármit, ami azé lesz, aki a legtöbb pénzt ajánlja érte. Aki az összeget közvetlenül a segítendő személy számlájára utalja – a szerző.) – Az tagadhatatlan, hogy az élethelyzet, amibe most a Major-lányok kerültek, rendkívüli, hiszen a felmerülő anyagi nehézségek csak még tovább fokozzák azt a lelki megterhelést, amit édesanyjuk váratlan elvesztése jelent a számukra. A támogatásukra meghirdetett karitatív akció indításakor azt tűztük ki célul, hogy a licitekből összegyűjtsünk 2,5 millió forintot, amivel időt nyernek a lányok, hogy nyugodtan kigondolhassák, merre, hogyan tovább. Akkor még édesanyjuk élt. Halálával azonban tovább romlott Niki, Lili és Barbi helyzete, s mivel a temetés is több százezer forintba kerül, azt gondoltuk, ez a két és félmillió már nem lesz elég, ezért felemeltük 5 millióra. Tehát ha ez az összeg összegyűlik, leállítjuk az akciót. Hozzáteszem, amikor a kezdetekkor beszéltem Nikivel, ő először nem kért semmit, de végül annyit megjegyzett, hogy ha pár havi albérleti díjjal tudnánk segíteni, akkor azt megköszönné, mert biztosabb lenne a lakhatásuk. Nagyon szerény, ezzel együtt talpraesett kislány és nem féltem, de az elején szüksége van némi segítségre. Hála Istennek, nagyon sokan megmozdultak a felhívásunkra, minden nap érkeznek felajánlások a liciteken kívül is. Van olyan szervezet, amely Niki jogosítványának teljes költségét finanszírozza (erre leginkább Barbi miatt van szükség), más egy héten keresztül menüt fizet a gyerekeknek és olyan is akad, aki az albérlet díjába száll be több hónapon át. Hoznak az emberek édességet, tartós élelmiszert, amiket majd mi továbbítunk a gyerekeknek, mert ez a sok-sok jólelkű ember úgy ad, hogy kéri: fedje homály a kilétét. Abban bízunk, hogy az ötezres csoportunkból találunk legalább 50 embert, aki vállalja, hogy egy éven át havi kétezret utal Niki számlájára – ekkora összeget ma már észre sem vesz senki, viszont valamennyire biztos pontot jelenthet az életükben. Ha már egyszer az a tragédia érte őket, hogy a legbiztosabb pont, az édesanyjuk nem lehet velük…

