A láthatóság jelentőségére hívták fel a figyelmet a rendőrök Lentiben

A látás és láthatóság jelentőségére hívták fel a zalai rendőrök a közlekedők figyelmét.

Az ORFK-Országos Baleset-megelőzési Bizottsága 2020. október 19-e és december 6-a között ismét meghirdette a „Látni és látszani 2020” közlekedésbiztonsági kampányát, melyhez a Lenti Rendőrkapitányság is csatlakozott. A kapitányság munkatársai 2020. november 18-án tartották az őszi átálláshoz kapcsolódó figyelemfelhívó programjukat, mellyel szeretnék rávilágítani a figyelmet az őszi időjárás során előforduló veszélyforrásokra. A gépkocsivezetők felelőssége, hogy felkészítsék járműveiket a megváltozott út- időjárási- és látási viszonyokra, ehhez nyújtottak segítséget az egyenruhások tanácsaikkal.

Felhívták a figyelmet a járművek akkumulátorának, az ablaktörlő berendezés, a világító- és fényjelző berendezések és a fékrendszer megfelelő állapotára, az évszaknak megfelelő gumiabroncsok cseréjének fontosságára.

Hangsúlyozták, hogy a ködös időben a forgalomban résztvevő gépkocsikon nem elég a nappali menetfény használata, mert a hátsó helyzetjelző lámpák a nappali fény mellett nem működnek, ezért a rossz látási viszonyok között, esős időben be kell kapcsolni a tompított világítást.

Az akció kiterjedt a biciklisekre is, hiszen a kétkerekűvel közlekedve is különösen fontos a láthatóság. A rendőrök felhívták a figyelmet a kerékpárok megfelelő műszaki állapotára és a kötelező felszerelési eszközökre, valamint arra, hogy a kerékpárosoknak a fényvisszaverő mellény használata lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén kötelező, de lakott területen belül is ajánlott.

A szabályosan közlekedő járművezetők részére a rendőrök láthatósági eszközöket adtak át, felhívva a figyelmet azok használatának fontosságára a mindennapi közlekedésben.

A baleset-megelőzési kampányhoz csatlakozott szervizekről, optikákról bővebb információ a www.latnieslatszani.hu, a www.police.hu és a www.kreszvaltozas.hu weboldalakon található – olvasható a police.hu-n.