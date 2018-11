A látássérültek szakemberektől kaptak tanácsokat Zalaegerszegen

A hét végén rendezte meg a 7. egészségnapját a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete.

Az Apáczai művelődési központban tartott rendezvényen részt vettek a szombathelyi sorstársak képviselői is. A megjelenteket a vendéglátók nevében Jelenics Ferenc, a Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesületének elnöke, a találkozót támogató zalaegerszegi önkormányzat képviseletében pedig Tolvaj Márta alpolgármester köszöntötte. Choma Balázs, a megyei egyesület alelnöke, a zalaegerszegi egyesület elnökhelyettese elmondta, hogy rendezvényükön a Zalaegerszegi Járási Egészségfejlesztési Iroda munkatársai jóvoltából a helybéli, a nagykanizsai, a keszthelyi és a lenti kistérségből érkezett sorstársaknak lehetőségük nyílt rá, hogy egy szűrővizsgálaton képet kapjanak az egészségi állapotukról.

Faricsné Molnár Katalin dietetikus és okos műszere segítségével nemcsak a testtömegindexüket, testük izomés zsírösszetételének arányát ismerhették meg, hanem személyre szóló jó tanácsot is kaptak arra, hogy miként javíthatnak az eredményen. A látássérültek egyesületével együttműködő Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár nyertes pályázata keretében Dancsné Balogh Kornélia, a megyei kórház gyógytornásza „Legyünk aktívak! Mozogjunk többet!” mottóval a nyiroködémák témakörében tartott előadást, majd válaszolt a feltett kérdésekre. A nyiroködéma kezelése – hangsúlyozta a gyógytornász – mindenképpen szakembert kíván, a keringést támogató mozgásterápia viszont megelőzésként is sokat segít. A jelenlévő látássérültek Dancsné Balogh Kornélia segítségével meg is tanulhattak néhány otthon is végezhető gyakorlatot.

Tóth Izabella, a PTE Egészségtudományi kar Zalaegerszegi Képzési Központjának 3. éves gyógytornász hallgatója a látássérültek egyensúlyfejlesztésével kapcsolatban készíti a szakdolgozatát, s a legjobb módszerek kutatása, kidolgozása érdekében 20 alkalomból álló gyógytornakurzust szervezett, amelyre jelentkezhettek, és szép számmal jelentkeztek is az egészségnapon részt vevők közül. Dr. Tálos Marianna budapesti szájsebész fogszakorvos, a Mozdulj! Közhasznú Egyesület vezetője, aki a Balaton-kerülő biciklitúra mintájára a fogyatékkal élők számára találta ki és irányítja a Balatont megkerülő tandemtúrát, ezúttal az ínybetegségekről, a szájhigiéniáról és egyéb fogas kérdésről tartott előadást. A látássérültek a szünetekben reformélelmiszereket kóstolhattak