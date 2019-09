A lámpák kikapcsolásával ütemesebb lett a forgalom Nagykanizsán

Egy csapásra megszűnt a hosszú várakozási idő a Zrínyi és Ady utca kereszteződésében, mióta kikapcsolták itt a lámpás forgalomirányító berendezést.

Legutóbb tavaly januárban foglalkoztunk a kereszteződés alacsony áteresztőképességével, akkor a probléma olyan mértékű volt, hogy a közgyűlésben is egyre-másra érkeztek a javaslatok, miként lehetne csökkenteni a várakozási időt. Az autósok is egyre türelmetlenebbé váltak, ami nem is csoda, hiszen akkoriban minden reggel a Vár úton állt a kocsisor vége.

A javaslatokat Fitos István, a VIA Kanizsa Zrt. vezérigazgatója szedte csokorba, majd levelet írt a kereszteződést üzemeltető Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek, ám érdemi beavatkozás nem történt. Egészen ez év júniusáig, amikor ugyanis azt javasolta a VIA Kanizsa Zrt. a közútkezelőnek, hogy a nyári időszakban kapcsolja ki a lámpás forgalom­irányító rendszert.

– Ez meg is történt, de a nyári hónapokban nem tudtunk érdemi tapasztalatokat levonni, hiszen a szünidőben lényegesen gyérebb a forgalom a városban, így a Zrínyi–Ady-kereszteződésben is – mondta Fitos István. – Szeptember óta viszont pozitívak a visszajelzések, a lámpák kiiktatásával sokkal ütemesebb a forgalom, és reggelente sem alakulnak ki hosszú kocsisorok az Ady utca alsó szakaszán. A forgalomirányító rendszer kikapcsolása persze sokkal nagyobb odafigyelést és óvatosságot igényel az autósok és a gyalogosok részéről, de ez idáig – tudomásom szerint – nem történt közlekedési baleset a csomópontban. Ha rajtunk múlik, nem lesznek visszakapcsolva a lámpák, ám azt tudni kell, hogy a kereszteződés üzemeltetőjeként a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felel a csomópont biztonságáért.

Egy korábbi közutas megkeresésből tudható, hogy a Zrí­nyi–­Ady-ke­reszteződés úgynevezett járműérzékelő hurkokkal ellátott, amelyek érzékelik a járműmozgásokat, ez alapján forgalomfüggő üzemmódot valósíthatnak meg. A vezérlőberendezés és a burkolatba épített érzékelők hibája miatt viszont előfordul – ahogy tavaly hónapokon keresztül ez történt –, hogy a jelzőlámpa fix program szerint működik, ami torlódást eredményezhet.

Szóval úgy tűnik, a forgalomirányító berendezés kikapcsolása egyelőre bevált, legalábbis ami az ütemes haladást illeti.