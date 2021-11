„A lakosság biztonságban tudása a legfontosabb” – díjat nyert Zala megye sugárfelderítő csapata

A katasztrófavédelmi sugárfelderítő egységek vetélkedőjét október 27-28-án tartották Budapesten, ahol Zala megyét kiváló szakembereink képviselték.

A csapat tagjai Szabó István tűzoltó alezredes, Kemény Csaba tűzoltó őrnagy és Szita Zsolt tűzoltó százados voltak, akik felelősségteljes és lelkiismeretes felkészülésükkel a versenyen második helyezést értek el.

– Immáron harmadik alkalommal rendezték meg a katasztrófavédelem sugárfelderítő egységek szakmai vetélkedőjét. Mivel minden évben második helyen végeztünk, most úgy indultunk neki a versenynek, hogy talán sikerül megnyernünk, ezért kicsit csalódottak vagyunk – mondta Szabó István tűzoltó alezredes.

Egy nívós, szakmailag nagyon nehéz versenyen vettünk részt.

A sugárfelderítő egységeket Amerikából kaptuk, a radioaktív anyagok szabálytalan szállításának, valamint csempészésének megakadályozása céljából. Az Európai Unión belül több ország is rendelkezik ilyen sugárfelderítő egységekkel.

Az idei verseny 3 feladatból állt

Elsőként elméleti tudást mértek fel, ami 45 kérdéses tesztből állt. Ezt követte két helység átvizsgálása, ahol elrejtett radioaktív anyagokat kellett megkeresnünk kézi műszereinkkel. A harmadik feladat szintén gyakorlat volt: feltételezés szerint egy roncsautó telepen kellett felderítést végeznünk, egy külföldi delegáció védelmének biztosítása, fogadása érdekében – mesélte a tűzoltó alezredes.

2015 óta rendelkeznek sugárfelderítő egységgel, több központi képzésen vesznek részt

– Összességében úgy éreztük, hogy a megmérettetés jól sikerült. A korábbi versenyek két naposak voltak, ahol megkaptuk az értékelést, hogyan sikerült. Most a Covid miatt lecsökkent egy napra és nem kaptunk egyből visszajelzést, így a saját érzéseinkre kellett hagyatkoznunk. Én úgy érzem, a csapat nagyon jól együtt tudott működni. Vártuk a másnapot, hogy megtudjuk, hogyan is végeztünk. Vegyes érzelmekkel töltött el bennünket a második hely; volt benne öröm és egy kis csalódottság is – mondta Szita Zsolt tűzoltó százados.

– Nyomasztónak találtam, hogy a feladat végrehajtás során kritikus szemmel lestek bennünket, minden apró mozdulatot néztek a versenybizottság tagjai. Amikor kerestük a sugárforrásokat és haladtunk előre a feladat végrehajtásban, néha elbizonytalanodtunk ahogyan a hátunkban éreztük a figyelő tekinteteket – mesélte Kemény Csaba tűzoltó őrnagy.

-Teljesen más egy versenyhelyzet, mint az igazi. Itt próbáltunk egy kicsit a szakmai rutinunkon, gyakorlatunkon túl megfelelni a bírói elvárásoknak is. A valós helyzetben mindenki tudja, hogy mi a feladata – vette át a szót Szabó István.

A szakemberek nagyon sokat készülnek, rengeteget gyakorolnak és gyűjtik a trófeákat.

Zalában a lakosság biztos lehet benne, ha bármilyen valós helyzet bekövetkezik, a katasztrófavédelem felkészült emberei azonnal segítséget tudnak nyújtani.

– Mindamellett, hogy a versenynek van egy szépsége, nagyon sok a gyakorlati haszna és tapasztalata. Éles helyzetben egyből meg tudjuk hozni a megfelelő intézkedéseket, vagy a döntéshozók kezébe olyan háttéradatokat tudunk adni, amivel a lakosságot biztonságba helyezhetjük – mondta Szabó István.

Ha jelez a berendezés …

Ellenőrzést hajtottunk végre a Rédicsi határátkelőnél, amikor bejelzett a sugárkapu. Kiderült, hogy egy idősebb házaspárnál olyan radioaktív anyag volt, amiről ők sem tudtak. 1967-ben egy salzburgi törvényszéki árverésen vásároltak egy iránytűt. Hogy világítson a számlapja, rádium 226 izotóppal vonták be, ami radioaktív anyag. Konkrétan összefüggésbe nem lehet ugyan hozni, de tagadni sem, hogy az idősebb ember – aki mindig magával hordta a tájolót – sok más egyéb egészségügyi problémája mellett rákos volt. Sok helyre hívnak bennünket. Például olyan eset is előfordult, hogy Oroszországból hozott fenyőfákat kellett bevizsgálnunk, mert féltek a sugárzástól.

Kicsit lakosságmegnyugtató szerepe is van a mi tevékenységünknek.

– A közúti szállítást rendszeresen ellenőrizzük, sok olyan izotóppal találkozunk, amelyek a mindennapjainkban is megtalálhatóak. Gondolunk itt természetesen előforduló kövekre, kerámiákra, de volt olyan is, hogy macskaalom esetén vagy banánszállítmánynál jelzett be a műszer. Ezek mind olyan határérték alattiak voltak, amik külön intézkedést nem igényeltek.

Érdekes esetnek számít, amikor egy személy esetén jelzett a készülék; ott kiderült, hogy az átvizsgált személy egy csontizotópos vizsgálaton esett át, ahol izotópot juttattak a szervezetébe – ez is a normál határértéken belül volt, de érzékeny műszereink ezt is ki tudják mutatni – közölte az alezredes.

A radioaktivitás olyan jelenség, amit szemmel, orral nem érzékelhetünk

– Mi is a műszereinkre tudunk hagyatkozni, mivel csak azok tudják kimutatni a jelenlétét. A lakosság megnyugtatása és biztonságban tudása a legfontosabb – szögezte le Szita Zsolt.