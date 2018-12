A lakások bérlői egyre fizetőképesebbek

Évek óta csökken az önkormányzati tulajdonú ingatlanok – bérlakások, üzletek, garázsok – fenntartásával foglalkozó Lész Kft. kintlévősége.

Az önkormányzat ma tárgyal a tulajdonában álló gazdasági társaságok jövő évre vonatkozó előzetes üzleti tervéről, köztük a lakáskezelőéről is.

A társaság legjelentősebb bevétele a lakások és nem lakáscélú helyiségek bérleti díjából származik. Idén októberben 1022 városi tulajdonú ingatlant kezeltek, ezek között 784 bérlakás van. A városi lakásállomány az utóbbi években csökkent, a legrosszabb állapotúakat lebontották, s tart még ez a folyamat (jövőre 6-8 lakást érint), és több olyat értékesítettek, amely gazdaságosan nem volt felújítható.

A cég kiemelt feladata és célja volt az elmúlt években, hogy a bérlői tartozásokat csökkentse. A hátralékok 2014 végén meghaladták a 137 millió forintot, idén szeptember végére pedig folyamatos apadás után (amint infografikánkon is látszik) 95 millió forint alá csökkentek. Pais Kornél, a Lész Kft. ügyvezetője lapunknak tegnap elmondta: a tendencia mögött az áll, hogy az elmúlt években nagyon aktívan, jogi úton (végső esetben kilakoltatással) és a lakók tájékoztatásával, egyeztetésekkel igyekeznek elérni a tartozások mérséklését. A kilakoltatottak helyére olyan bérlők kerültek, akik jellemzően nem halmoznak fel adósságot, ez is közrejátszik a kintlévőség csökkenésében. A másik ok pedig, hogy egyre több ember talál munkahelyet, a tartozásokat egyre eredményesebben lehet behajtani, például letiltani a fizetésből. A lakbér- és rezsitartozások behajtását folytatják, jövőre további tízmillióval szeretnék csökkenteni a követelésállományt.

(Kiemelt képünk illusztráció.)

