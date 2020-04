A kultúrház és az orvosi rendelő épületére százmillió forintot költenek Tornyiszentmiklóson

A határ menti településen egy időben újul meg a művelődési ház és az orvosi rendelő épülete. A mintegy százmillió forintos beruházást a kivitelező a napokban kezdi és várhatóan az év végéig fejezi be.

– A művelődési ház kívül, a rendelő pedig kívül és belül is teljesen megújul, illetve átalakul – tájékoztatott Bene Nándor polgármester. – A művelődési házban megtörténik a fűtési rendszer és a villamos hálózat megújítása, valamint napelemek kerülnek a tetőre, emellett a külső homlokzat szigetelése, illetve az akadálymentesítés is megvalósul. Megújulnak a mosdók, szigetelik a padlásfödémet. Az orvosi rendelőnél ugyancsak minden energetikai fejlesztés megtörténik, és új tetőt is kap az épület. A két szomszédos épületnél fákat is kell kivágni, és várhatóan marad egy parkosítható terület, valamint közös parkolót is építünk a művelődési ház előtt.

A pályázatot még az előző képviselő-testület nyújtotta be, illetve a kultúrházat érintő korábbi felújítási munkák során már megvalósult a nyílászárók cseréje, továbbá a tetőszerkezet felújítása, és új födémet is kapott az épület.

– Jelentős fejlesztés ez a település életében, a kultúrház rendezvényeink színtere, bár most nem tudunk programokat tartani, a nyelvtanfolyamunk is megszakadt, de reméljük, a korlátozások feloldása után folytatódik majd, a felújítás alatt akár más helyszínen.

A könyvtárnak is van nyer­tes pályázata, új bútorokat, eszközöket szerezhetnek majd be, illetve a kultúrházzal további terveik is vannak: a hátsó bejáratnál fedett, külső közösségi teret alakítanának ki, illetve pincéje is van az épületnek, amit szeretnének rendbe tenni, hogy rendezvényeknek helyet adhasson.

A járványhelyzet kapcsán Bene Nándor közölte, a településen élők fegyelmezettek, amit köszön a lakosságnak. A külföldről hazatérők betartották az önkéntes karantént, illetve néhány lakónak hatósági karantént írtak elő, de ezek lejártak már. Az önkormányzat mindenkit ellátott mosható maszkkal, de van még tartalék is. A gyógyszerek beszerzését és kiszállítását csütörtökönként a falugondnok végzi, a bevásárlást pedig a helyi bolt tulajdonosa, aki vállalta az áruk házhoz szállítását.

Egy zártkerti fejlesztésről is beszélt a polgármester. Az Öreg- és az Újfalusi-hegyen mészköves, illetve bazaltos útfelújítás zajlott le. Ezzel a nagyobb forgalmú hegyi utak rendbetétele jórészt megtörtént, de terveznek még saját erős javításokat.

– Az Öreg-hegyen, két önkormányzati területen őshonos gyümölcsfákat telepítünk majd – folytatta Bene Nándor. – Így már három tündérkerttel büszkélkedhet a falu. A vadkárok elkerülése végett mindegyiket bekerítjük a Start munkaprogram keretében.

Szükség lenne a településen új gépekre, traktorra és kiegészítő eszközökre, hogy önálló­an is tudjanak ároktisztítást, hóeltakarítást, kisebb felújításokat végezni. Ehhez pályázati segítséget remélnek a Magyar Falu Programban.