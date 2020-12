A közösségi programokra szánt összegből osztottak egységcsomagokat Kerkaszentkirályon

Tisztálkodó- és általános tisztítószereket tartalmazó egységcsomagokat osztott ki a dél-zalai település lakói körében a Kerkaszentkirály Községért Kulturális Alapítvány. Az akciót idén már másodjára szervezték meg, s annak költségeit ezúttal is egy közösségi pályázaton nyert összegből finanszírozták.

Pál László, az alapítvány elnöke lapunknak elmondta: miután a koronavírus járvány miatt a pályázati projektben tervezett közösségi programok jelentős részét nem tudták megvalósítani, így az irányító hatóság hozzájárult, hogy az azokra szánt összeget – akárcsak tavasszal – a koronavírus járvánnyal kapcsolatos védekezésre, hatásainak csökkentésére, a járvány terjedésének megelőzésére fordítsák. Az egyesület úgy döntött, a személyi környezet higiéniájának javításával igyekszik a fertőzés terjedésének lassításához a maga eszközeivel hozzájárulni, s ennek megfelelően válogatták össze az egységcsomagok tartalmát.

– Maszkokat, gumikesztyűket, kézfertőtlenítőt, valamint tisztálkodó és tisztítószereket helyeztünk el a csomagokban, illetve mellékeltünk hozzá egy tájékoztatót is, amiben felhívjuk a figyelmet a személyi környezet higiéniájának fontosságára – magyarázta Pál László. – Ezt a csomagot a település minden egyes lakosa megkapja, illetve arra is lehetőségünk volt, hogy a községünkkel szoros kapcsolatban álló személyeknek, például egészségügyi dolgozóknak is juttassunk belőle.