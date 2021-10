A közösségi épület és a templom után a volt parókia újulhat meg Barlahidán

Kötelességünk az egyházi épületeket megújítani s úgy továbbadni az utánunk következő generációknak – mondta Vigh László a göcseji település evangélikus templomának felújítása kapcsán.

A térség országgyűlési képviselője pénteken tekintette meg a folyamatban lévő munkálatokat, s ennek kapcsán azt is kiemelte: az elmúlt években számos helyen merül fel igény az egyházi tulajdonban lévő épületek felújítására és állagmegóvására. A kormány valamennyi felekezet kérését meghallgatta, s a benyújtott pályázatok mindegyikét támogatta is. Az elnyerhető 15 millió forint többnyire csak részmunkálatokra elegendő, így a helyi lelkész vagy plébános belátására bízták, hogy mire fordítják azt. A legtöbb helyszínen – így Barlahidán is – a tető felújítása a legégetőbb probléma, így általában azzal kezdik a munkát.

Zsugyel Kornél lelkész arról számolt be, hogy a barlahidai evangélikus szigeten három épület található a gyülekezet tulajdonában. A közösségi házat már tavaly felújították, az idén 81 éves templom most került sorra, s a közeljövőben szeretnék a volt parókia épületét is rendbe tenni, hogy azt is a közösség szolgálatába állíthassák, nyári cserkésztáborok vagy lelkésztalálkozók alkalmával.

– Az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert 15 millió forint a tetőzet megújítását teszi lehetővé – folytatta a lelkész. – Az épületen található cserép ötvenéves, már átszivárog rajta a csapadék, így a cseréje mellett döntöttünk. Nem akartuk megvárni, hogy egy esetleges beázás komolyabb problémákat okozzon. Elvégeztetjük továbbá a torony lemezborításának cseréjét, valamint új csatornákat és lefolyókat is kap a templomunk – sorolta a feladatokat a lelkész.