A közösségért tevékenykedtek – Kiosztották a Gutorföldéért díjakat

Az elmúlt hétvégén tartották a hagyományos karácsonyi ünnepséget a településen, melynek keretében harmadik alkalommal osztották ki a Gutorföldéért díjakat.

Idén is megtelt a gutorföldei művelődési ház a település nagyszabású rendezvényére, amelyen az ünnepekre hangolódva a helyi iskolások és óvodások adtak közel egyórás műsort, benne karácsonyi jelenettel, verssel, énekkel és tánccal. Mellettük a férfikórus is színpadra lépett, karácsonyi dalok csendültek fel előadásukban, majd a közönség is csatlakozott hozzájuk.

A gyerekek műsorát megelőzően Nyakas István polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a Göcsej Motorosai baráti társaság tagjai adták át a gutori iskola és óvoda javára a helyi rendezvényeken meghirdetett jótékonysági süteményvásárokon befolyt összeget Borbélyné Kovács Erikának, az iskola vezetőjének. Ezután adták át a Gutorföldéért díjakat.

A településen három éve már, hogy életre hívták azt a hagyományt, hogy díjjal ismerik el azok munkáját, akik öregbítik a község hírnevét és előmozdítják a közösség életét. Ez alkalommal elismerésben részesült Turbuly Lászlóné nyugalmazott vasdiplomás pedagógus – Turbuly Lilla költő, író édesanyja –, aki kisebb kitérővel az 1950-es évek közepétől Náprádfán tanított 1972-ig, közben a falut Gutorföldéhez csatolták és a pedagógus az ottani iskolában dolgozott 1995-ös nyugdíjba vonulásáig. A pedagógusi munkája mellett vezette a több díjat is elnyert náprádfai népi együttest.

Posztumusz díjat kapott dr. Lendvai István orvos, aki 1940-től 1974-ig gyógyította a körorvosi praxisához tartozó lakosságot. A néhai doktor díját fia, Lendvai Tamás vette át. Díjazták továbbá a helyi sportklubot, melynek elődje az 1940-es években alakult meg, s azóta is folyamatosan működik. A díjat Piller János, a Sportklub Gutorfölde elnöke vette át a férfi és a női labdarúgócsapat tagjainak társaságában.