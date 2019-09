A közös jövőről egyeztetett három zalai település polgármesterjelöltje

Három szomszédos településen, Zalakaroson, Zalamerenyén és Garaboncon a Fidesz–KDNP színeiben induló polgármesterjelöltek a szoros együttműködésben látják a jövő sikerének zálogát.

A három jelölt – Novák Ferenc, Zalakaros és Ódor László, Zalamerenye jelenlegi polgármestere és a Garaboncon a településvezetői posztért most ringbe szálló Mezőfi Józsefné –, valamint Manninger Jenő választókerületi elnök a minap a fürdővárosban egyeztettek az együttműködésről. Novák Ferenc úgy vélekedett, a legnagyobb lehetőség a turizmusban rejlik, ezért fontos lenne, hogy közös koncepció készüljön, sőt közös pályázatok is születhetnének a témakörben. De a szociális ellátás, az egészségügy területén is kidolgozhatnának közös, a lakosság érdekét szolgáló megoldásokat.

Ódor László hozzáfűzte: a településfejlesztés elképzelhetetlen térségi vetület nélkül. Az intézményhálózatok, ellátási rendszerek, szolgáltatások tekintetében a falvak, községek összefonódnak egymással, ezt diktálja az észszerűség. Az elmúlt években az ilyen együttműködések szerepeltek a legsikeresebben a pályázati kiírásokon. Ahol a vezetők félretették személyes ambícióikat és együtt tudtak gondolkodni, ott számos fejlesztés valósulhatott meg. Mezőfi Józsefné arra utalt: megvizsgálandó a közigazgatás területe is, mely szintén lehetőséget kínál az együttműködésre.