A koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került családokon segítenek Nagykanizsán

Helyi roma szervezetek a koronavírus idején tartós élelmiszerekből álló csomagokkal támogattak rászoruló családokat. Szerdán a Magyar Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából újabb, 1,4 tonnányi adomány érkezett a Bogdán János Közösségi Házba.

A Nagykanizsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, az Anosztru Egyesület, a Dunántúli Roma Vezetők Szövetsége, a Zala Megyei Cigány Civil Szervezet és az Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesület összefogásának köszönhetően a vírus idején többször jutott támogatás a városban és a peremterületeken élő nehéz sorsú családoknak. És a források nem apadnak el: egy civilszervezet jóvoltából újabb két kisteherautónyi adomány érkezett.

– Eddig közel ezer rászorulóhoz jutottunk el, és köztük olyanok is vannak, akik a járvány időszakában elveszítették a munkahelyüket – mondja Teleki László, a Nagykanizsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az Anosztru Egyesület elnöke. – A Magyar Baptista Szeretetszolgálattól korábban is kaptunk nagy mennyiségben adományt, és a szervezetük most újra mellénk állt, ezúttal 1,4 tonna tartós élelmiszercsomag érkezett. Ebből ezúttal 110 kanizsai háztartásban élők mindennapjait könnyítjük meg, illetve a szepetneki roma önkormányzaton keresztül további nyolcvan család kap csomagot. Minden emberre odafigyelünk a jövőben is, vagyis ha újabb igény merülne fel, természetesen segítünk.