A koronavírus elkerülte Zalaszombatfát

Útfelújítást terveznek idén a hetési településen, erre 10,5 millió forintot nyert el a Magyar Falu Programban az önkormányzat.

Csendesen telt el az elmúlt év az 52 lélekszámú faluban. Mint azt Szabó Zoltán polgármester megfogalmazta: a koronavírus-járvány elkerülte a határ menti települést, eddig senki sem betegedett meg emiatt, az ott élők bezárkóztak, vigyáznak magukra és egymásra.

– Tavaly a járvány miatt elmaradtak a rendezvényeink, ahogy máshol is, a turistaházunkba is jóval kevesebben érkeztek, az ebből származó bevételek a negyedére csökkentek – mondta a polgármester. – Jobbára átutazókat fogadtunk, akik a szlovén, horvát tengerpart felé beiktattak itt egy pihenőt, illetve vannak már visszajáró vendégeink, akik direkt ezt a területet veszik célba. A karbantartási munkák közt végeztünk tisztítófestést a turistaházban, de szükség lenne a vizesblokk felújítására, amit már tervezünk egy ideje, viszont forrás hiányában nem sikerült még megvalósítani. Alacsony a település éves költségvetése, ezért ha tudunk, pályázunk – magyarázta.

Az egyházmegye közreműködésével elkezdődött a falu kápolnájának felújítása, a munkálatokhoz a település önkormányzata is hozzájárul 200 ezer forinttal.

– Idén a legnagyobb munka a kultúrház mögötti Petőfi utca rendbetétele lesz. Mintegy 160 méter hosszban elvégzik a hibás részek felmarását, megerősítik az alapot, aszfaltoznak, kiszélesítik majd a padkát a beruházás során, illetve egy áteresz cseréje is megtörténik – emelte ki Szabó Zoltán.

Szomorú esemény is történt, bezárt a vegyesbolt Zalaszombatfán, ami nagy érvágás, hiszen az üzlet egyben közösségi találkozóhelye is volt az ott élőknek.

– A bezárás oka, hogy Soós László, a bolt tulajdonosa nyugdíjba vonult. Még nincs, aki üzemeltesse, ami érthető is, mivel nem igazán éri meg egy ilyen kistelepülésen boltot működtetni – számolt be a változásról a polgármester, közben a vegyesbolt tulajdonosa is csatlakozott hozzánk.

– Közel 37 évig voltam itt boltos, elég is volt, most már a nyugdíjas éveket élvezem. Hétfőtől péntekig tartottunk nyitva 8-tól 17 óráig, helyből és Szíjártóházáról is vásároltak itt, de voltak, akik beszélgetni tértek be. Talán lesz majd valaki, aki lát benne fantáziát, ha nem, akkor eladom az épületet – mondta Soós László.

Okoz némi problémát a bezárás, főként az idősebbeknek, bár mozgóárusok szállítanak élelmiszert és egyebeket, de ők nem érhetők el egész nap, ezért az önkormányzat segít a bevásárlásban annak, aki igényli, mondta még el Szabó Zoltán.