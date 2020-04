A kormányzat tervei szerint a Szent István Egyetemhez csatolják a keszthelyi Georgikon kart

A kormányzat tervei szerint a Pannon Egyetemtől a Szent István Egyetemhez csatolják a keszthelyi Georgikon kart. Az erről szóló javaslatot – a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosítását – dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtotta be az Országgyűlésnek március 31-én.

A javaslat szerint 2020. július 31. napjától a Pannon Egyetem Georgikon Kara a Pannon Egyetem szervezetéből kiválik, és a Szent István Egyetem szervezetébe olvad be.

A fejleménnyel összefüggésben Molnár Tibor keszthelyi önkormányzati képviselő, a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület alelnöke nyílt levélben fordult Manninger Jenő országgyűlési képviselőhöz, s a levelet a sajtóhoz is eljuttatta. Arra kéri a képviselőt, hogy ne szavazza meg a törvényjavaslatot, s ezt írja: „frakciótársa, Ovádi Péter, Veszprém országgyűlési képviselője kijelentette, hogy nem szavazza meg a Georgikon elszakítását a Pannon Egyetemtől. Bízom benne, hogy Ön is követi példáját, és szavazatával vagy lobbitevékenységével segít meg­akadályozni ezt a városunkat számos káros következménnyel fenyegető intézkedést”. Molnár Tibor utalt arra is, hogy 2016. év végén már tervezte a kormány, hogy a gödöllői intézményhez kerül a keszthelyi kar.

A törvényjavaslattal kapcsolatosan lapunk érdeklődésére Manninger Jenő kormánypárti ország­gyűlési képviselő arról adott tájékoztatást, hogy a törvényjavaslat célja az egységes agrár-felsőoktatás kialakítása. A nyílt levélben megfogalmazottakkal kapcsolatosan emlékeztetett, az elmúlt ciklusban szerepe volt abban, hogy az előkészítő tárgyalások az akkori javaslat elhalasztásával értek véget.

– A mostani törvényjavaslatban megteremtik a lehetőségét, hogy a későbbiekben a Georgikon Kar önálló jogi szervezet legyen, ami a jelenleginél nagyobb függetlenséget, mozgásteret eredményezne. Biztos vagyok benne, hogy az átszervezés célja az, hogy az agrároktatás hatékonyabb legyen. Megértem ugyanakkor azt is, hogy minden átszervezés, változás bizonytalansággal járhat, így az egyetem dolgozói további garanciákat szeretnének – fogalmazott a térség országgyűlési képviselője.

– Veszprém számára egyértelmű veszteségnek tűnik a változás, így megértem, ha Ovádi képviselőtársam nem szavazza meg. Nagyon remélem, hogy Keszthely számára viszont előnyös is lehet a változtatás, ugyanakkor itt is jelzem, hogy egyáltalán nem biztos, hogy szavazatommal támogatom a jelenlegi javaslatot, a hátralévő időben még tájékozódom – közölte lapunk érdeklődésére Manninger Jenő.

A parlamenti képviselő hozzátette: a törvénymódosítást az elkövetkezendő hetekben tűzi napirendre az Országgyűlés.