A kormány több mint 200 millió forinttal járul hozzá Tungsram beruházásához

Az ország és a gazdaság működőképességét fenn kell tartani, ezért kell megvédeni a munkahelyeket, és lehetőleg újakat létrehozni.

Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette ki szerdán délután a Tungsram Operations Kft. zalaegerszegi gyárában tett látogatásakor. Ez alkalommal nyújtotta át Joerg Bauernek, a Tungsram Csoport elnök-vezérigazgatójának azt a támogatói okiratot, ami tanúsítja, hogy a kormány 282,4 millió forinttal járul hozzá Tungsram Operations Kft. által végrehajtandó közel 565 millió forint értékű beruházáshoz.

Mint elhangzott, a kormány 50 százalék támogatást nyújt a koronavírus-járvány által hátrányosan érintett közép- és nagyvállalatoknak beruházásaik végrehajtásához, amennyiben vállalják dolgozóik megtartását. Eddig 904 vállalat kapcsolódott be programba, amellyel már 425 milliárd forint értékű beruházást kapott támogatást, s ez 155 ezer munkahelyet jelent.

Az egerszegi gyárban új keverőház és kemence jön létre, fejlesztik a gépészetet, az informatikai rendszert. Ezzel 118 munkahelyet védenek meg. A Tungsram hazánkban közel négyezer dolgozót foglalkoztat és termékei 93 százalékát exportálja. A Tungsram igaz magyar multi, jelenleg 650 hazai vállalkozással áll kapcsolatban, ami azt is jelenti, hogy beszállítóinak több mint 60 százaléka magyar. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, aki most fejleszt, az behozhatatlan előnyre tehet szert, a Tungsram előtt pedig óriási nemzetközi piaci lehetőség áll, és ebben támogatja a kormány is.

A Tungsram 125 éves története során számos kihívással szállt szembe, mégpedig sikerrel. Ezt Jörg Bauer, a Tungsram Csoport elnök-vezérigazgatója fogalmazta meg beszédében. Most a COVID-19 jelenti az új kihívást, és köszönet illet mindenkit, aki segíti ebben a helyzetben. Ennek is köszönhető, hogy száznál több országba tud exportálni a cég.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos beszédében utalt rá, hogy a ZalaZone autóipari tesztpálya a Tungsram számára is kínál fejlődési lehetőséget, ezzel a cég csatlakozhat az úgynevezett járműipari szilícium-völgyhöz.