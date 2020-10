A könyvtár önkéntesek segítségével történeti áttekintést készít Lentiben

A város közösségi tevékenységének történeti feltárására nyílik lehetőség egy már zajló program keretében. A kezdeményezés hiánypótló, a feltárt kulturális és szellemi örökséget közkinccsé teszik.

A helyi identitás és kohézió erősítése a célja annak a projektnek, melynek keretében a feltárást végzik, illetve számos program lebonyolítása is szerepel a tervekben. A közösségi tevékenységek felkutatására, gyűjtésére a városi könyvtár munkatársai vállalkoztak.

– Első lépésben megszólítottuk a helyi közösségi élet aktív szereplőit, megkérdeztük őket, hogy szerintük kiket érdemes még bevonni ebbe az önkéntes tevékenységbe, hogy minél szélesebb körben feltárjuk a településen folyó közösségi életet – mondta Lapath Gabriella, a könyvtár vezetője, a program egyik közösségfejlesztője. – Két tréninget szerveztünk, melyek hozzájárultak a kutatás szakmai megalapozásához. Ezen alkalmakkor a kommunikáció fejlesztésére is hangsúlyt fektettünk. A tagok – miután megismerkedtek a kutatáshoz szükséges alapokkal – aktív gyűjtőmunkát folytatnak a lakosság és az egyesületek körében. A közösségfejlesztők és az önkéntesek interjúkat készítenek olyan emberekkel, akik valamikor aktív tagjai voltak vagy ma is aktív tagjai a város közösségének. Mi, könyvtárosok a diákok segítségével összegyűjtjük a sajtóban, szakirodalomban, levéltárban található dokumentumokat. A cél egy kutatással megalapozott, a személyes interjúkat és a gyűjtött anyagot feldolgozó tanulmány elkészítése, amely a Lentiben és a településrészeken működött és jelenleg is működő egyesületeket, illetve egyéb, a lakosságot tömörítő csoportokat, múltbeli tevékenységeket mutatja be. A kutatás eredményei a későbbiekben az érdeklődők rendelkezésére állnak, a gyűjtött anyagot digitalizáljuk. A történeti feltárás során összegyűjtött dokumentumokat, okleveleket, emléktárgyakat, fotókat adatbázisban rögzítjük és a projekt honlapján elérhetőek lesznek. Ezeket érdeklődők felhasználhatják, akár szakdolgozatok, tanulmányok alapját is képezhetik. A történeti feltáráson kívül ismeretterjesztő előadásokat is tartunk majd. A feltáró munka zajlik, ezért arra kérjük a lakosokat, hogy ha bárkinek rendelkezésére áll olyan fotó, relikvia, cikk, történet, ami a témával kapcsolatos, ne tartsa „titokban”, hanem hozza el a könyvtárba vagy tájékoztasson minket róla, ossza meg velünk az információkat.

A 2023-ig tartó, mintegy 55 millió forintból megvalósuló átfogó program során különféle rendezvényeket is tartanak majd Lentiben és a városrészekben, egyebek mellett bűnmegelőzési és közbiztonsági napot, kampányt indítanak „Bringa suli” és „Bringázz a munkába” címmel, de olyan hagyományosnak tekinthető rendezvények is sorra kerülnek majd, mint a nőnapi, anyák napi, vagy a Mikulás-ünnepség, hagyományőrző locsolkodás húsvétkor, gyereknap, illetve lesz újszülöttek ünnepe és elszármazottak találkozója is.