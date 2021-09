A kockaház sokat ad, ha ügyesen tervezik át

Az első őszi hónap hetei kedveznek a lakásfelújításnak, építkezésnek. Ha tudjuk, mit akarunk, és a kezünkben a tervrajz, már csak meg kell keresnünk a legjobb, legkorszerűbb anyagokat, megoldásokat, szakembereket.

– Itt az építési láz. Ki új házat terveztet, más a meglévőt kezdi felújítani – erősíti meg a fentieket Kozma Zsuzsa, a zalaegerszegi Archi Metal Kft. ügyvezetője. – Az újaknál segít a tervező, így egyszerűbben valósítható meg a vágyott lakóház. A régebbi, 30–100 éves épületeknél sokkal nehezebb a feladat, mert több dolgot kell figyelembe venni.

A házunk legyen szép, praktikus, korszerűen szigetelt, energiatakarékos, környezetbe illő, és nem utolsósorban az átalakítás költsége se szökjön az egekbe, hangsúlyozza a jogos elvárásokat a szakember.

– Miért a tetőfelújítás a legfontosabb? – kérdez vissza. – Mert a tető védi az épületünket a beázástól, az extrém időjárás hatásaitól, viharoktól, jégveréstől. A tetőt vagy tetőteret szigetelhetjük, hogy energiatakarékosabb legyen az épület, napelemeket építhetünk rá, ezenkívül esztétikailag megkoronázza a házakat. A kiválasztott tetőfedő anyagokkal új megjelenési formát adhatunk az épületeknek.

A régi palatetős vagy cseréppel fedett házakra javasolják az acél- vagy alumíniumlemezes cserepeket, síklemezeket, mert ezek a legkönnyebb tetőfedő anyagok, így nem terhelik a tetőszerkezetet.

Valóban, egyre több ilyen tetőt látunk. Megjelenésük hasonlít a valódi cserépfedés­re. A fémlemezek sokféle cse­répmintázattal, illetve korcolt vagy előkorcolt megoldásokkal, melegséget adó színűkkel közkedveltek lettek. Előnyük, hogy gyorsan elvégezhető a munka, és az új tető évtizedekig biztosítja a védelmet a ház lakóinak. Ezenkívül jó alapot adnak a napelemek későbbi rögzítésére. A tetőfedő anyagokhoz biztosíthatók a festett acél vagy alumínium esőcsatornák is, hogy az esőelvezetéssel se legyen gond hosszú ideig.

A fémlemezzel fedett tetőknél is megvalósítható az energiatakarékos kivitelezés, hiszen a korszerű PUR-PIR szigetelőtáblák ugyanúgy beépíthetők, így nem engedik télen elszökni a ház melegét, nyáron pedig védik az épületet a nagy hősugárzástól.

– A PUR-PIR táblás szigetelésnek előnye a kiváló szigetelőképesség, körülbelül felére csökkenti a szigetelőanyag vastagságát – mondja Kozma Zsuzsa. – Beépíthető a szarufák közé, alá vagy a szarufák fölé segédszerkezet nélkül, így jelentős költségmegtakarítást érünk el.

– Érdemes a tetőről önmagában is beszélni?

– Igen és nem. Egyrészt a tetőnek az energetikától kezdve a térkihasználáson át az esztétikáig meghatározó szerepe van, így önmagában is komplex téma. Másrészt sok esetben egy tetőfelújítás teljes körű korszerűsítés része, sok kérdés és probléma pedig túlmutat a tetőn: ilyen például a szigetelések egységes kivitelezése. Ha tetőtér-beépítésben gondolkodunk, mindez hatványozottan igaz, hiszen a tető a lakótér szerves része lesz, ilyenkor elengedhetetlen a komplexebb

tervezés.

A tipikus gond a nagyobb felújításon át nem esett kockaházak hőszigetelése. Fűtési rendszerük és stílusuk sem mindenben felel meg a modern kor követelményeinek, bár műszaki, statikai állapotuk általánosságban jónak mondható, így szakszerű felújítással új életet lehet adni ezeknek a családi házaknak is. Ideális alap azoknak, akik relatíve kedvező áron szeretnének önálló ingatlanhoz jutni, amelyet aztán a maguk igényei szerint formálhatnak.

– Egy jó ács fel tudja mérni a fedő cseréjéhez szükséges munkákat. Ha új tetőszerkezet készül, és szükség lesz koszorú építésére is, akkor kőművest is be kell vonni. Ha a padlásteret nem építjük be, és csak a héjazatot cseréljük, új tetőfólia kerül a házra. Fontos megvizsgálni a meglévő födém felépítését páratechnikai szempontból is, különben komoly problémákkal szembesülhetünk rövid távon is.

Minden második magyar kockaházban élt vagy jelenleg is abban él, és a lakosság harmadánál számításba jönne ez a háztípus ingatlanvásárláskor – derült ki egy kutatásból.

– Az izgalmas módon felújított kockaház sokat adhat, ha egy nagyot álmodni merő tulajdonos és egy tapasztalt szakember találkozik.