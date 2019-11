A kirendeltségeken mindenkit tájékoztatnak a tűzvédelmi előírásokról

Ne a bírságoktól való félelem miatt, hanem saját biztonsága érdekében tartsa be mindenki a tűzvédelmi előírásokat. Egyebek mellett ezt fogalmazta meg Karóczkai János tűzoltó ezredes, a megyeszékhelyi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője kedden a társasházak napja programról tartott sajtótájékoztatón.

A rendezvényt 2017 óta immár a harmadik alkalommal tartják meg; a megye katasztrófavédelmi kirendeltségein ma és holnap kitüntetett figyelemmel fogadják a lakóközösségek képviselőit, illetve a lakókat is, hogy a társasházakra vonatkozó tűzvédelmi szabályokról tájékoztatást adjanak. A program ötlete a megyeszékhelyi Madách utcai tízemeletes lakóépület legfelső szintjén 2017. március 4-én hajnalban keletkezett tűz után fogalmazódott meg, ugyanis az épület megközelítését a ház mellett szabálytalanul parkoló autók akadályozták.

Erre is utalva Tóth András alezredes, a hatósági osztály vezetője a legfontosabb tudnivalók közé sorolta a tűzoltó járművek felvonulási útvonalának szabadon hagyását. Ennek demonstrálására a következő hónapokban a megyeszékhely hatvan középmagas épületénél a kora esti órákban alkalomszerűen gyakorolni fogják, hogy a magasból mentő létraszerkocsival miként lehet az épületet megközelíteni. Hasonló prioritású, hogy a lakóépületen belüli közlekedő folyosókon, lépcsőkön éghető anyag, a menekülési útvonalakat leszűkítő tárgyak még ideiglenesen sem helyezhetők el annál is inkább, mert ezek a mentésre érkező tűzoltókat is akadályozzák. A vagyonvédelmet szolgáló rácsokat csak úgy lehet felszerelni, ha azok nem nehezítik a tűzoltást, nem zárják el a tűzoltás eszközeit, a hő- és füstelvezetést nem gátolják. Tóth András a kevéssé ismert előírások közül kiemelte, hogy többszintes lakóépületben lakásonként egyetlen, legfeljebb 11,5 kilós PB-gázpalack használható, tárolható. Az sem köztudott, hogy a társasházi padlásokat nem lehet tárolóhelyiségként használni, azaz ott összegyűjteni a használaton kívüli holmikat. Bár balesetvédelmi szempontokra hivatkozva gyakran lezárják a lapos tetőkre vezető kijáratokat is, ám ezeket állandóan szabadon megközelíthető és nyitható állapotban kell tartani, mert adott esetben ez lehet a menekülési, mentési útvonal. A 14 méternél (négy emeletnél) magasabb többszintes lakóépületek központi szellőzőrendszerét legalább négyévente tisztítani kell, és fontos, ilyen szellőztetőbe nem szabad bekötni a konyhai pára- és szagelszívó berendezését. A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakásos épületeknél írásba kell foglalni a tűzmegelőzési szabályokat, emelte ki az osztályvezető.

Mint elhangzott, rendszeresek az ellenőrzések, amire gyakran épp a lakók bejelentése alapján kerül sor, s ha szabálytalanságra derül fény, először figyelmeztetés következik, de az utóellenőrzések tapasztalatai szerint bírságolni általában már nem kell.