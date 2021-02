A kilátó és a híd is népszerű lett, idén befejeznék a boronapincét Pusztaszentlászlón

Már az első hónapokban jól érzékelhető eredményt hoztak azok a turisztikai fejlesztések, amelyeket tavaly valósított meg a közép-zalai település önkormányzata. A községet övező dombhát legmagasabb pontjára kiépített kilátó folyamatosan vonzza a túrázókat, de a horgásztó új gyaloghídja is gyakran látogatott célponttá vált.

Utóbbi különösen meglepte a helyieket, hiszen – mint Kaj István polgármester mondja – annak nem is szántak különösebb funkciót annál, minthogy a horgászok tavon való átkelését segítse. A világhírű óceánjáró hajós, Fa Nándor által épített különös, pontonszerű úszó szerkezet azonban önmagában is látványossággá vált.

– Nagyon sokan csak azért látogatnak el a szerintünk amúgy valóban festői szépségű tóhoz, hogy sétáljanak egyet a partján, átkeljenek a hídon vagy fotózkodjanak rajta – magyarázta Kaj István. – Amikor a terveinket megfogalmaztuk, olyan turisztikai látványosságokban is gondolkodtunk, melyek egyedülállóak a megyében, de ezt elsősorban a kilátóra képzeltük el. Részben ezért, részben az időtállósággal kapcsolatos problémák miatt szakítani akartunk a számos helyen látható faszerkezetes építményekkel. Az elképzeléseink meghozták a maguk gyümölcsét, ez a vasbeton szerkezetű kilátó önmagában is látványossággá vált, a legfelső szintjéről szemügyre vehető táj pedig nemcsak Közép- Zala legszebb arcát tárja elénk, de kedvező időjárási viszonyok között akár az Alpok nyúlványaiig is elláthatunk. A polgármester hozzáteszi, a turisztikai fejlesztések éppen akkor készültek el, amikor a járványidőszak miatt az idegenforgalmi prioritások megváltoztak. A tömegturizmus által felkapott célpontok helyett azokra a helyszínekre irányult a figyelem, amelyek a kijárási korlátozás miatt szűkre szabott keretek között rövid idő alatt elérhetőek, bejárhatóak és megismerhetőek, s amelyek úgy is élményt kínálnak, ha egyedül vagy csak néhány fős társasággal, családdal, barátokkal érkezik oda a látogató. Pusztaszentlászló ezt az alternatívát kínálja.

– A tavalyi fejlesztésekkel legfontosabb lépéseket megtettük, de még van tennivalónk – sorolta tovább Kaj István. – Ez évben szeretnénk befejezni a kilátó melletti boronapincét, amelyet egy közeli hegyhátról telepítettünk át Pusztaszentlászlóra. Téglákkal leburkoljuk a veranda alatti részt, illetve pihenőpadokat helyezünk ki, hogy az erre járók tudjanak hol szusszanni egyet. Szükség lesz a kilátó körüli terület parkosítására, ezt már tavaly ősszel szerettük volna megvalósítani, de az időjárás nem tette lehetővé. A távolabbról érkezők kiszolgálása érdekében parkolóhelyekre is szükség lesz, nemcsak a hegyen, hanem a faluban is, hiszen a látogatóknak a kilátó gyalogos megközelítését javasoljuk. Jelenleg az önkormányzati épület előtti parkolókat tudják igénybe venni, ahonnan a kilátó egy kilométeres sétával érhető el.

A polgármester további fejlesztési tervként a horgásztanya felújítását említette még. Mint mondta, ezzel már a korábbi turisztikai pályázat öszszeállításánál is számoltak, ám az elnyert csökkentett összeg akkor még nem tette lehetővé a megvalósítást. A tó mellett ugyanis egy horgász látogatóközpontot szeretnének kialakítani, a meglévő épület korszerűsítésével, az emeletén lévő szálláshelyek esetleges bővítésével. Ennek többek között az az oka, hogy a saját felméréseik, de a település idegenforgalmi szerepéről szóló elemzések is gyengeségként jelölték meg a faluban rendelkezésre álló kereskedelmi szálláshelyek számát. Főleg azóta, hogy a település termálstrandja is újraindult.

– Vannak egyéb fejlesztési terveink is – mutatott még rá Kaj István. – Még 2019-ben, a Magyar Falu Program támogatásával felújítottuk a kultúrházunkat, most pedig, kihasználva a pandémiás időszak kínálta lehetőséget, amikor nincs személyes ügyfélfogadás, közel harmincmillió forintból az épület másik felén, az önkormányzati hivatalon és a felső szinten található könyvtáron végzünk hasonló munkálatokat. A program energetikai fejlesztést, nyílászárók cseréjét, napelemes rendszer és klíma kialakítását, a régi villamos rendszerek falakba történő besüllyesztését, valamint a vakolat és a burkolatok felújítását foglalja magába. Ezzel az önkormányzati tulajdonban lévő épületeink a mai modern kornak megfelelő állapotba kerülnek, javul az ügyintézés minősége, míg a könyvtári rész felújítása a közösségépítéshez is biztosítja az infrastrukturális feltételeket.