A kicsik komfortérzetét javító beruházások a letenyei óvodában

A Magyar Falu Program támogatásával fejlesztik a határ menti település óvodáját.

Mint azt Farkas Szilárd polgármester lapunknak elmondta: a képviselő-testület tavaly augusztus végén döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program „Óvoda udvar/óvodai sport” című alprojektjére, amelyre az 5000 lélekszám alatti települések is pályázhattak. A pályázat elsődleges célja az óvodai udvar és kültéri eszközfejlesztés támogatása, ezáltal a vidéki kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének segítése.

– Letenyén két helyszínen működik óvoda, összesen 6 csoporttal – bocsátotta előre Farkas Szilárd polgármester. – A Bajcsy utcai óvodai fejlesztés – ahol jelenleg 4 csoport működik – jelentős része már megtörtént 2019-ben településfejlesztési forrásból, mintegy 82,1 millió forint értékben. A beruházás során az épületben a gyermek szociális helyiségeket, mosdókat újítottuk fel, akadálymentesítettünk, helyükre kerültek az információs táblák, sószobát hoztunk létre, új személyzeti öltözőt alakítottunk ki, az épület főbejáratánál szintén akadálymentesítésre került sor, továbbá új játszóeszközöket, térbútorokat vásároltunk és telepítettünk az intézmény udvarán a kis ovisok örömére. Ivókút létesült, térburkolattal láttuk el a gyalogjárdákat, teljes mértékben megújult a kerítés, az udvaron elbontottuk a régi teraszt és annak nem túl esztétikus szerkezetét, árnyékolókat, napvitorlákat helyeztünk ki, valamint az épület lapostető-felületén fotovoltaikus rendszert építettünk ki és állítottunk üzembe az energiatakarékosság jegyében.

A fejlesztés idén az egyedutai településrészben, az Eötvös utcai óvodában folytatódik, ahol jelenleg két csoport működik. Az óvoda épületének korszerűsítésére már van egy nyertes projekt, melyet szintén a településfejlesztési program támogat 15,2 millió forinttal. A beruházás 2020 második felében kezdődhet.

– A nyertes pályázatnak köszönhetően az épület valamennyi homlokzatának korszerű hőszigetelése, a padlásfödém hőszigetelése, a homlokzati ajtók cseréje, kazáncsere, az épület akadálymentes megközelíthetőségének megteremtése, meglévő helyiség átalakításával akadálymentes vizesblokk kialakítása és a beruházáshoz kapcsolódó helyreállítási munkák valósulhatnak meg – ismertette a polgármester. – Úgy gondoltuk, hogy az óvoda udvarának fejlesztését is célul tűzzük ki a Magyar Falu Program pályázati felhívásának köszönhetően, melyre közel 5 millió forintos támogatást ítéltek meg. Ez elegendő egy komplex, többfunkciós kültéri, időjárásálló játékegyüttes beszerzésére, és némi udvarrendezést is végre tudunk hajtani. A beruházás szintén idén indul. Ezenkívül egy nemzetközi, magyar–horvát határon átnyúló pályázatból is remélünk forrásokat; a projekt egyik eleme ugyancsak az Eötvös utcai óvodát érinti, és a környezeti nevelés fejlesztését célozza. Eredményhirdetés február elején várható.