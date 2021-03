A kiadós túra közben medvehagymát is szedtek a megyeszékhelyi túrázók

A pózvai közösségi háztól 7584 lépésnyire található a Kisfaludy-hegy nyugati lábánál a három forrás találkozásánál épült Mária-kút. Szombaton délután az Összefogás Egyesület szervezésében közel harmincan tették meg a 4,5 kilométeres utat.

Még a metsző északi szél sem tartotta vissza a csapatot, igaz, két hete is megtették a távot, s ahhoz képest nem is volt olyan rossz az idő – vigasztalódtak a kiránduló- és túrázókedvükről híres pózvaiak, akik a Szűz Mária-szobrot és a forrást keresték fel és a tiszta vizű forrást keresték fel, hanem a környező erdőt szőnyegként borító medvehagyma zsenge leveléből is szedtek pár csokorral.

-Nem engedjük, hogy a járvány teljesen tönkretegye minden tervünket – jelentette ki határozottan a nordic walking botokkal rutinosan gyalogló Tanainé Farkas Zsuzsanna, az egyesület vezetője. – Népszerű rendezvényünket, az egészségnapot például a természetben is megtarthatjuk, hiszen nincs üdítőbb testmozgás a gyaloglásnál, amit most összekötünk a híres gyógynövény, a medvehagyma gyűjtésével. Megismerkedtünk, mindenki maga-maga, a gyógyhatásával, online megtárgyaltuk, mit készíthetünk belőle.

– Régen piknikeket is tartottunk a Mária-kútnál, akkoriban a csácsiak és a pózvaiak is a magukénak mondták a kegyhelyet. Tény, Csácshoz közelebb van, viszont a Kisfaludy-hegyen zömmel a pózvaiaknak van szőlőskertje. Kiderült, hivatalosan a csácsiaknak van igazuk, de attól még nem mondják, hogy takarodjunk, hiszen jó barátságban vagyunk – mesélte a hazafele vezető úton Somogyi Ferencné és Soósné Kovács Erzsébet. Bőven volt rá idejük, hiszen a 7584 lépést visszafelé is meg kellett tenni.