A két zalai vlogger szerint vissza kell menni az alapokhoz, ennél nincs jobb

A koronavírus-járvány az „online testedzés” területén is új dimenziókat nyitott, amit Vörös Zoárd és Németh Bálint is csak megerősíteni tudott beszélgetésünkkor. Ám – ha fogalmazhatunk így – ők azért már régebbi motorosok, hiszen 2016 óta Sportaholic néven vezetik, illetve működtetik a legnépszerűbb videómegosztón vlogjukat. Tapasztalataikról beszélgettünk, a téma számukra a rendkívüli helyzetben is „örökzöld”, azaz a testedzés fontossága.

Vörös Zoárd és Németh Bálint mindketten zalaegerszegiek, de a jelen a fővároshoz köti őket. Illetve csak kötné, ám ők is idehaza tartózkodnak, miközben Sportaholic vlogjukat szerkesztik, készítik. Zoárd joghallgató, Bálint – talán őt ismerhetik inkább – testépítő és személyi edző, akinek sikereiről lapunk hasábjain többször beszámoltunk. Beszélgetésünk mostani témája szintén a testedzésről szól, hiszen a rendkívüli helyzetben erre is figyelni kell. Illetve, aki rendszeresen mozgott, annak a fitnesztermek és a sportpályák bezárásával szűkültek a lehetőségei.

A Sportaholic nevű weboldalt és vlogot a két fiatal még 2016-ban hozta létre, alapvetően a testedzésre alapozva.

– Bálinttal együtt már régóta sportoltunk, és jópofa volt, hogy másokkal is megoszthattuk tapasztalatainkat – mondta el a kezdetekről Vörös Zoárd. – Az első két év kicsit koncepciótlan volt még, aztán a következő kettő már sikeresebb. Utána kellett nézni, mi az irány, mire van szükségük az embereknek. Közben lettek szponzoraink, és mára majd mindegyik videónk tízezer feletti nézettséget ér el.

Németh Bálint testépítő, aki a tavalyi Fittparádén profikártyához jutott, így a body building olimpiákon való indulásra is jogot szerzett. Az őszre tervezi, hogy felkészül rá, de az élet – és témánál vagyunk – most egy kissé átírta az ő terveit is. Egyrészt a sajátját, de a személyi edzői tevékenységét is, hiszen maga is készít már fel versenyzőket, csoportjaiban megtalálhatók hobbitestépítők is.

– Amikor bejött járvány és a veszélyhelyzet kihirdetése, mi is léptünk – említette Vörös Zoárd. – Felmértük, mire lehet igény, hiszen nagyon sokan otthonukban kénytelenek megoldani edzéseiket. Nem okoskodunk, az egészséges határok között próbáljuk átadni azt, mi lehet a célravezető módszer. Természetes, hogy megszaporodtak az interneten a különböző videók, de azért tízből kis túlzással talán csak egy a hasznos. Vannak jó ötletek, de igazából nem kell ezt túlbonyolítani. És kritikusnak is kell lenni. Mert az azért nem életszerű, hogy két bevásárlószatyorral a kézben kitörésben közlekedjünk… és hasonlók.

– Amikor sorra zártak be az edzőtermek, érezhető volt a felfutása az online edzéseknek, de az a tapasztalat, hogy utána jött a visszaesés – jegyezte meg Németh Bálint. – Most visszaállt az érdeklődés egy nyomottabb szintre, mert ez is hasonló, mint az újévi fogadalom. Januárban mindenki bérletet vesz az edzőterembe, jár pár hétig, aztán egy idő után a hardcore gyúrósok és fitneszelők maradnak… Most eszközök nélkül kell megoldani a mozgást, ehhez pedig tényleg kell a motiváció, de semmi sem lehetetlen.

Zoárd szintén azon a véleményem van: aki valóban szeretné magát fitten és edzetten tartani addig, amíg az élet nem tér vissza a korábbi kerékvágásba, nyúljon vissza az alapokhoz. A szabadsúlyos edzés, vagy a kézi súlyzóval végzett gyakorlatok szintén célravezetőek.

– Tényleg csak azt tudom mondani, hogy alkalmazkodni kell, ez a legfontosabb – folytatta Vörös Zoárd. – Sokan kattognak azon, hogy az otthoni edzés nem ugyanaz, mint a termi. Igaz, de a mozgás a mostani helyzetben mentális erőt is ad, ami nem elhanyagolható szempont.

– Van egy határ, egy szint, amit nem lehet elérni megfelelő gépek és súlyok nélkül, ezt be kell látni, de én is mindent elkövetek, hogy a felkészülésemet biztosítsam ebben a helyzetben is – mondta még el Németh Bálint. – Másnak is azt ajánlom: három, négy vagy öt alkalom kell, hogy legyen egy héten a napi egyórás testmozgásra mindenkinek, aki csak teheti. Tudom, van olyan élethelyzet, amikor ez sem lehetséges, de ha lehet, akkor próbáljuk meg.

Annyit még elmondtak a fiúk, hogy van egy weboldal (online coaching), amelyen próbálnak tanácsokat adni (akár étkezésre is), és készítik hozzá a videókat. Úgy, ahogy ők csinálják.