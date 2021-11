A keszthelyi Tóth Adél a karantént használta ki arra, hogy újra varrógép mellé üljön és táskát varrjon

A pandémia időszaka sokaktól elvett, ám másik oldalról lehetőséget kínált, hogy kipróbáljunk valami újat, engedjünk a bennünk szunnyadó kreativitásnak. Így tett Tóth Adél is, aki az évtizedekig tartó közalkalmazotti munkáját varrógépre cserélte.

Hosszú ideig főállásban tanított, majd a keszthelyi Népmesepontnál tevékenykedett Adél. Nyelvtanítást vállal otthon is, de elsősorban alkot, varr, piacokra, kézművesvásárokra, bemutatókra jár. Emellett feltűnt már falunapi rendezvényeken is „Ez nem jön szembe” nevet viselő táskáival. Hamarosan Álomvászon néven új mottójuk lesz.

– Minden táska mosható, vannak, amelyeket ­kifordítva is lehet hordani, így a vásárló két táskát vesz egyszerre. A felhasznált anyagok 100 százalék pamut, lenvászon, pamutvászon, dekorvászonból készülnek, a fülek pedig többnyire bútorvászonból kerülnek a táskára – mondta Tóth Adél.

A varrás régi szenvedélye, már gyermekkorában is sokat kézimunkázott édesanyja varrógépén. Eleinte csak saját szórakozására, kedvére varrt, később már a családnak is alkotott. Majd a pandémia időszaka alatt rájött, hogy sikerélményre van szüksége. Először ajándékokat kezdett varrni, aztán a sok pozitív visszajelzés után rájött, ebből profitálni is lehetne.

Az elmúlt időszakban több ideje volt otthon alkotni, így szépen, folyamatosan készülten az új darabok.

Először csak közösségi oldalon tette közzé munkáit, majd piacokra is kivitte őket. Voltak már egyedi megrendelések, kézműves-bemutatókon is megjelent. A varrás mellett fest, rajzol, batikol. Sokoldalú személyiség.

Egyszerű, letisztult, mégis egyedi, különleges táskák születnek Adél kezei között. A minták, formák a saját ízlését, egyéniségét tükrözik, mégis különbözők. Célja, hogy megmaradjon az egyediség, ne menjen át tömegtermelésbe. Kedvenc mintája a geometria, mely a természet színein köszön vissza a táskákon. Minden egyes táska kedves a szívének, mégis könnyen elengedi az új tulajdonosának, hiszen az arcokon felcsillanó öröm kárpótolja.

Egy-egy darab körülbelül egy óra alatt készül el; gondos odafigyeléssel, precízen dolgozik. A jó munkához idő kell, főleg ahhoz, amibe az ember a szívét, lelkét beledolgozza, ami meglátszik a végeredményen is. A táskáknak dupla varrás biztosítja a teherbíró képességet, ami körülbelül 5-6 kilót jelent. Adél táskái nemcsak Magyarország különböző pont­jain leltek gazdára, de külföldre is kijutott egy-egy darab. A télies minták, anyagok már várják, hogy újabb gyöngyszem szülessen belőlük, egyre többek örömére.