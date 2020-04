A keszthelyi tévés, aki meggyógyult a koronavírusból

Közel három hét betegség után gyógyultan vághat neki az élet nevű társasjátéknak Kalapos István, a Keszthelyi Televízió munkatársa. A minap közösségi oldalán hosszasan taglalta a koronavírusos megbetegedésének történetét.

A bejegyzés szerint 17 napig tartó, ebből 9 nap lázas (38,0-38,5) kálváriát vészelt át. Egy hetet a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Fertőző Osztályán töltött száraz köhögés miatt, ami a 8. napon kezdődött. A 10. napon elvégzett CT alapján mindkét tüdőfél alsó lebenyének perifériáján tejüvegszerű beszűrődés, ami kezdődő tüdőgyulladásra utalt, ennek kivédésére Rocephin antibiotikumot kapott 6 napon át intravénásan. Három negatív mikrobiológiai laboreredménnyel, tele antitestekkel hivatalosan is gyógyultnak nyilvánították.

Köszönetét fejezte ki az orvosi stábnak, akik napjában többször is a rendelkezésére álltak telefonon, hol nyugtatták, hol biztatták, mikor mire volt szüksége.

Kitért arra, hogy sajnálatos módon a családjában is áldozatot szedett a koronavírus. Bár kimutatni nem tudták, mert az édesapja hamarabb elment, de gyanítható, ha az édesanyjával ketten pozitívak voltak, akkor az apukája kétoldali tüdőgyulladásának hátterében is ez állhatott. Úgy hiszi, az ő háromnapos gyors lefolyású betegségének is köszönhetik az odafigyelést, és azt, hogy „ennyivel” megúszták a történéseket.



Kalapos István elöljáróban azt üzeni: ne vegyük könnyedén, tartsuk be az óvintézkedéseket, vigyázzunk egymásra! Tényleg maradjunk otthon!