Az ismert nagyon nehéz egészségügyi, és a vele járó gazdasági helyzetben a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselői is segíteni szeretnének, így Nagy Bálint polgármester, Vozár Péterné alpolgármester, valamint a keszthelyi önkormányzat minden Fidesz-KDNP-s képviselője felajánlotta egy havi képviselői tiszteletdíját a koronavírus járvány miatt szociálisan nehéz helyzetbe kerülő keszthelyi lakók megsegítésére.

– Látjuk, érzékeljük, hogy sok család került nehéz anyagi helyzetbe az elmúlt hetekben és mi, a város vezetői, a segítségnyújtásban is elöl szeretnénk járni, és egyben biztatást adni mindenkinek, hogy együtt, összefogással – és természetesen a Jóisten segítségével – ezen a nehéz helyzeten is túl fogunk jutni. Tudjuk, hogy többen vannak azok, akikre most a szokásosnál is jobban oda kell figyelnünk, ezért arra biztatok mindenkit, magánszemélyeket, vállalkozásokat, egyesületeket, alapítványokat, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék a városban élő nehezebb sorsú, szegényebb emberek ellátását, mindennapi problémáinak megoldását.

Kérek minden keszthelyi polgárt, hogy továbbra is fegyelmezett, szabálykövető magatartást tanúsítsanak, és lehetőség szerint továbbra is maradjanak otthon- nyilatkozta Csótár András, a Fidesz-KDNP-s képviselők nevében.