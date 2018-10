A keszthelyi lett az év zalai polgárőr egyesülete

Az Apáczai Művelődési Központban tartotta az október 23. tiszteletére szervezett ünnepségét a Zala Megyei Polgárőr Szövetség.

Horváth Róbert elnök köszöntője után a zalaegerszegi Eötvös-iskola diákjai adtak műsort Pesti srácok címmel.

– A polgárőrségnek saját ’56-os hőse is van: Kopácsi Sándor, Budapest akkori rend­őrfőkapitánya, aki már 1956 júniusában kijelentette, hogy Magyarországon nem lőnének a népre, s az ígéretét be is tartotta – emelte ki beszédében Dancs István, a ZMPSZ alelnöke, hozzátéve: Kopácsi Sándor alapító elnöke volt az Országos Polgárőr Szövetségnek.

Az ünnepség elismerések átadásával folytatódott. Az OPSZ elnöksége a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatával tüntette ki Balaicz Zoltán zalaegerszegi és Gyerkó Gábor egervári polgármestert, valamint Korcsmáros Józsefet, a Jánkahegyi és Leng Róbertet, a Zalaegerszegi Polgárőr Egyesület tagját. Az ezüst és bronz érdemrendet 4-4, az I. Szent László-emlékplakettet 12 polgárőr és 4 rendőr kapta.

Az év zalai polgárőr-egyesületének a keszthelyit, az év polgárőrének Aszódi Lászlót, polgárőr pedagógusának Makár Barnabást választották – az elismerést Budapesten adták át. Horváth Róbert, a ZMPSZ elnöke Szent László-érem kitüntetést, Donáczy Dezső, a Zalaegerszegi Polgárőr Egyesület elnöke pedig országos rendőrfőkapitányi tárgyjutalmat kapott.