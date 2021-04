A keresztút állomásai: Jézus szeretetbe vetett hite sokak számára lehet példa

Stációval egészült ki az Erdeifaluért Alapítvány által létrehozott Trianon emlékpark.

Az egykori és a jelenlegi Magyarország területét egyedülálló módon bemutató park déli és nyugati oldalát embermagasságú keresztek szegélyezik, ezekre kerültek a Jézus szenvedéstörténetének állomásait bemutató márványtáblák. A keresztút létrehozásának ötletgazdája Mikó-Baráth György, a civil szervezet elnöke volt. Mint mondotta, már a park építésének kezdetekor elhatározta, hogy valamikor, valahol, valamilyen módon megörökíti Jézus utolsó földi útjának szenvedéseit, s most jutott el odáig, hogy tervét megvalósítsa. A stáció átadását nagypéntekre tervezte, a veszélyhelyzet azonban ezt nem tette lehetővé.

Mikó-Baráth György szándéka szerint a keresztút megáldását egy olyan koncerttel kötötték volna össze, amelyen a 14 stáció történéseit mutatták volna be, természetesen magyar nyelven. Ezt az eseményt most el kellett halasztaniuk, ám maga a keresztút elkészült nagypéntekre. A park bejáratának közelében egy nagyobb méretű, félig a földön fekvő kereszt figyelmeztet arra, hogy Jézus Krisztusnak milyen fizikai és lelki terhet kellett magával cipelnie a Golgotára vezető útján, majd magának a keresztútnak az állomásait követhetjük végig.

– Mindenkinek vannak hősei, példaképei, legyenek azok történelmi alakok, jeles sportolók, irodalmi művek szereplői vagy más híres emberek, akár mai divatos szóhasználattal: celebek. Az én hősöm Jézus, és remélem, rajtam kívül még sokan másoknak is. Az ő példamutatása, önfeláldozása, az emberi jóságba és a szeretetbe vetett hite erősebb volt a vele szemben állók gyűlöleténél – magyarázta a keresztút létrehozása iránti motivációját Mikó-Baráth György, majd azzal folytatta: keresztény hitében Szii Márton néhai balatonmagyaródi plébános szavai által is megerősítést nyert. A tragikus sorsú lelkipásztor egy beszélgetésük alkalmával úgy fogalmazott: már nem elég vasárnaponként eljárni a templomba, ott elmondani a rózsafüzért, többet kell tennünk, hogy megvalljuk keresztény mivoltunkat. Szii Márton azzal, hogy a balatonmagyaródi és a környező falvakban élő hátrányos helyzetű gyermekekből nagyszerű közösséget kovácsolt, tulajdonképpen példát mutatott Mikó-Baráth György számára is. A kuratórium elnöke azt mondja: a néhai pap útmutatásai vezérlik őt, ezért próbál folyamatosan tenni valamit a közösségért, s ebbéli szándékának újabb kézzelfogható eredménye a keresztút létrehozása.

A parkot övező 13 kereszt felállításában Mónok László, Németh Jenő, Gál József és Mikó-Baráth Máté volt segítségére, a szenvedéstörténetet bemutató márványlapokat Monostori János készítette. A kuratóriumi elnök gyorsan hozzáteszi: azért csak 13 kereszt készült, mert a stáció egyik állomását, a Jézus kereszthalálát bemutató tábla arra a hatalmas feszületre került, amit már korábban felállítottak a parkban. A stáció tehát már látható, de a megáldásáról sem feledkeznek meg: talán június 4-én, a trianoni tragédia 101. évfordulóján sor kerülhet erre is. Mikó-Baráth György szándéka szerint még ez évben ugyancsak felállítanak egy emlék­oszlopot a győztes pozsonyi csata tiszteletére is, továbbá – mivel az alapítvány tavaly nem járt sikerrel – idén is pályáznak a Magyar Falu Programhoz egy adományok szállítására alkalmas jármű beszerzéséért.