A Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület tizenkét éve szolgálja Zalalövőt

A magyar hagyományok ápolását és kulturális-népművészeti értékeink megőrzését tartja elsődleges feladatának az idén Zalalövőért Díjjal kitüntetett Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, amely Szent István napjáról kemencés kenyérsütéssel emlékezett meg.

A 12 éve alapított egyesület tagjai és támogatóik évek óta ezzel a hagyományőrző programmal készülnek a magyar államalapítás és az új kenyér ünnepére. Csonka Ferenc elnök szerint ennél jobban kevés program fejezhetné ki kötődésüket a magyar tradíciók iránt.

– Augusztus 20-án nemcsak államalapító királyunkról, Szent Istvánról emlékezünk meg, de az új kenyér ünnepe is ez a nap – mondta Csonka Ferenc. – Szinte nincs település az országban, ahol ne kenyérszegéssel emlékeznének meg erről. Mi kicsit más módon ünnepelünk, a hagyományokat felelevenítve kemencés kenyérsütést szervezünk, ahova a tagjainkat, a támogatóinkat, valamint minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Csonka Ferenc hozzátette, a kenyeret olyan adományként kapott lisztből készítik, amit már az idei aratású gabonából őröltek, a tésztát pedig kézzel dagasztják. Élesztő helyett kovászt használnak, aminek kelését idén újításként sörrel indították meg. A kenyér mellett langallót és perecet is sütöttek, szintén a már vázolt módon.

– A kemencés kenyérsütés mellett számos további programunk is van az év során – folytatta Csonka Ferenc. – Ezek szintén a magyar hagyományok felelevenítéséhez kötődnek. Ilyen a farsangi vagy pünkösdi rendezvényünk, de ezt a célt szolgálják a nyári táboraink is, ahol a gyermekekkel igyekszünk megismertetni őseink életét, a magyar tradíciókat. Fontos számunkra az adventi programsorozat, mint ahogy évek óta komoly energiá­kat és kapcsolati tőkét igyekszünk megmozgatni annak érdekében, hogy a Böjte Csaba szerzetes által alapított erdélyi gyermekotthonok működéséhez hozzá tudjunk járulni. Most is erre készülünk, hamarosan indul az adománygyűjtő akciónk. Rendezvényeink többségét magunk szervezzük, az egyedüli városi program, amelyhez csatlakozunk a civil majális, ezen gyakorlatilag Zalalövő minden civil szervezete képviselteti magát.

Csonka Ferenc kérdésünkre elmondta, 12 éve működnek, bár az alapítás időpontja az ilyenkor szükséges formai követelmények miatt egy évvel későbbre tehető. A Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesületet tíz fő alapította, közülük 7-8 személy jelenleg is aktívan dolgozik a szervezet égisze alatt. Támogatóikkal, szimpatizánsaikkal együtt több tucatnyian vannak. Ez évben a város önkormányzatától megkapták a legrangosabb elismerést, a Zalalövőért Díjat. Csonka Ferenc azt mondja, nem is magára a kitüntetésre igazán büszkék, hanem arra, hogy a település lakóinak kezdeményezésére adományozta nekik az elismerést a képviselő-testület. Több százan írták alá azt a levelet, amelyben felterjesztették őket a díjra.

– Ez legalább olyan szintű elismerése a munkánknak, mint maga a Zalalövőért Díj odaítélése – jelentette ki az elnök. – A várost szolgáljuk, a településért és annak lakóiért dolgozunk, ez pedig olyan visszajelzés volt az itt élők részéről, amiért hálás szívvel mondunk köszönetet, s ígérjük, a jövőben is igyekszünk méltók lenni a kitüntetésre.