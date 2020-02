A kapcsolaterősítést szorgalmazta a találkozó Nagykanizsán

Összefogással és együttműködéssel még gyümölcsözőbb lehet a jövőben a magyarok és a horvátok közti kapcsolat – hangzott el tegnap a horvát nagykövetségi delegáció kanizsai látogatásán.

Dr. Mladen Andrlic rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, Vesna Njikos Peckaj meghatalmazott miniszter asszony és Maja Rozenzwei követségi főtanácsos protokoll-látogatáson vett részt a dél-zalai városban.

A vendégeket elsőként Balogh László polgármester köszöntötte. Jelezte: több területen lehetne fejleszteni a két ország közötti kapcsolatot. A Horvátország és Magyarország közti turizmus már eddig is jelentős volt, amit fokozni lehetne a jövőben is. Ezt segítené az is, ha a Murakeresztúr és a Kotoriba közti híd megépülne. Dr. Mladen Andrlic rendkívüli és meghatalmazott nagykövet ez­zel kapcsolatban jelezte: az átjáró létesítésében illetékeseket össze kell hozni, amire remek lehetőséget nyújtana a horvát államiság májusi ünnepe.

A találkozón Cseresnyés Péter államtitkár is részt vett, s kiemelte: számos olyan pályázat valósult meg az elmúlt években, köztük Interreg-projektek, melyek a horvát és ma­gyar emberek közti együttműködés eredményét is tükrözik.

Bene Csaba, a megyegyűlés alelnöke a Mura-híd létesítésével kapcsolatban arról beszélt, hogy a 15-20 évvel ezelőtti helyzethez képest előrelépés tapasztalható. Többek között abban, hogy mindkét fél, a horvátok és a magyarok is megfogalmazták az erre vonatkozó szándékot.