A kanizsai „Zászlótenger” bekerült a Nemzet naptárába

A visszatetszést keltő döntés már egy korábbi közgyűlésen is szóba került, ám most Dénes Sándor, a KDNP városi képviselője, Nagykanizsa korábbi polgármestere és Radics Bálint, a Fidesz képviselője is markáns véleményt fogalmazott meg az Éljen VárosuNK!-­frakció döntése kapcsán.

– Nagyon büszkék lehetünk, hogy városunk is szerepel egy 2021-es országos naptárban, amit egy helyi civil egyesület nagyszerű közösségszervező munkájának köszönhetünk; ez az ő érdemük és elismerésük – mondta Dénes Sándor képviselő, a város korábbi polgármestere. – Példaértékű, amit ez a csapat az elmúlt évben véghez vitt, hiszen több olyan akciója is volt, amely az országos, sőt a nemzetközi sajtót is bejárta, erősítve Nagykanizsa városmarketingjét. És ők nem használhatják városunk nevét a baloldali ÉVE-többség döntése alapján. Azok, akik már tavaly több ezer mécsessel emlékeztek az I. világháború áldoza­taira, majd március 15-i tízezres zászlótengerük borította be a belvárosi Deák teret, Trianon 100 emléknapjára pedig a történelmi Magyarországot idézték meg egy monumentális dekorációval. Mindezt úgy, hogy bevonták a város apraját-nagyját, megmozgatták az iskolákat, óvodákat, hogy minél többen aktívan részt vegyenek a közös programokban. Igazi hagyományápoló, civil közösségi szellemiség az övék, így az elismerésüknek sokan örülhetnek Nagykanizsán. Éppen ezért bántó és számomra érthetetlen, hogy politikailag motiváltnak tűnő okokból a baloldali ÉVE-frakció tagjai nem adták meg az egyesületnek azt a jogot, hogy városunk nevét viselhessék, mert szerintük ezzel sértik az itt élő embereket.

– A Nagykanizsát országosan is pozitívan bemutató egyesület városi névhasználatát megtagadó ÉVE-tömörülés e baljós régmúltat idéző döntésével azt üzente, nem vállalható egy olyan civil szervezet, amelyik kiváló közösségi akcióikkal értéket közvetít – tette hozzá Radics Bálint, a Fidesz képviselője. – Nem kell egy olyan egyesület, amely városunk hírnevét erősíti, pontosabban, csak erősítené, mert ezt megtagadta tőlük a baloldal. Mondván, nem méltók erre, nem méltók az ÉVE-többség vezette város nevére. Így most sokan nem is tudhatják meg, hogy nagykanizsai egyesületről, nálunk történt nagyszerű eseményekről, érték­őrzésről van szó. Ezek után csak azt gondolhatjuk, hogy az ÉVE tagjainak nem érdeke egy olyan civil közösség léte, amely erősíti Nagykanizsát, annak hírét és hagyományait. Méltatlan, hogy politikai indíttatásból egy teljesen szubjektív, diktatórikus döntés így megszülethetett az ÉVE-frakció tagjaitól. Az egyfős többségüket lényegében ilyen célokra is használják, ami nagy visszalépés a városnak.