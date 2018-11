A kanizsai tűzoltó sikere Gibraltáron

Szabó Kornél a 7. Európai Rendőr és Tűzoltó Játékokon az első helyen végzett fekvenyomásban.

Kornél, szeptember végén vett részt a 7. Európai Rendőr és Tűzoltó Játékokon – melyen ötven nemzet rendőrei és tűzoltói, összesen hatvan sportágban mérték össze erejüket és ügyességüket. A kanizsai büszkeségünk, ahogy az elmúlt évek során is számos rendvédelmi versenyen, itt is fekvenyomás versenyszámában szállt versenyben az Európa Játékok indulóival.Az őrmester két éve nemzetközi megmérettetéseken is részt vesz. Az első legnagyobb kihívás számára 2015-ben egy nemzetközi világkupa versenye volt, ahol negyedik helyet sikerült elérnie. Ezt követően sorra érte el a jobbnál jobb eredményeket. 2016-ban, Európa bajnokságon második helyet és Világbajnokságon harmadik helyezést ért el. 2017-ben Európa bajnok lett, világkupán második illetve világbajnokságon szintén a dobogó második fokára állhatott fel.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fekvenyomó pontszerző bajnokságán 2014,2016,2017- ben is országos bajnok lett két különböző súlycsoportban is. 2016-ban a Belügyminisztérium rendvédelmi szerveknek rendezett bajnokságán második helyezettje lett saját súlycsoportjának, majd 2017-ben meg is nyerte azt. Ebből a meglehetősen előkelő eredménylistáról még hiányzott Kornélnak egy speciális kifejezetten a hasonló hivatást gyakorló kollégákkal való megmérettetés. Éppen ezért nagy ambíciókkal érkezett meg az Ibériai-félsziget mini államának repülőterére, amely annyira pici, hogy a személyautók által használt főút is keresztezi Gibrartár repülőterének kifutópályáját. Szabó Kornél amióta tűzoltóként dolgozik, az volt a vágya, hogy elindulhasson ezen a nagyszabású versenyen. A többnapos megmérettetésen a 90 kilogramm alatti súlycsoportban és a 30-40 év közötti korcsoportban méretette meg magát. A verseny során a második fogás alkalmával sikerült a 185 kilogrammos súlyt szabályosan kinyomnia igy az Európa Játékok első helyezettje lett fekvenyomásban. Kornél maximalizmusának bizonyítékaként mesélte, hogy sajnos a harmadik gyakorlata, sikertelen volt, ami a jelenlegi világcsúcs, ugyanis fő célja ennek elérése lett volna, amit a tavalyi BM Országos Rendvédelmi Szervek Bajnokságán ki tudott hozni magából.

„Örülök az eredményemnek, hiszen mindössze csak hét hetet készültem, mivel előzőleg két hónapos tricepsz ínszalagsérülés miatt, nem megfelelően tudtam tréningezni. – mesélte a felkészülését az őrmester. Elmondása alapján a versenyzésen túl számos nemzetközi sportolóval megismerkedhettett, akik ugyanennek a hivatásnak élnek.

Nagy elismerés Kornél számára, hogy egyedüli magyar tűzoltóként képviselhette az országot, és a jövőben is minden erejét arra fordítja, hogy még kiválóbb sportsikereket érhessen el – olvasható a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.

