A kanizsai Kápolnás Zoltán elkötelezte magát a kézműves borok iránt

Idén Kápolnás Zoltán chardonnay nedűje érdemelte ki a Nagykanizsa Város Bora címet.

Kápolnás Zoltánnal Förhénc-hegyen lévő pincéjében beszélgettünk többek közt arról, hogyan lett szőlős-boros gazda – ő ragaszkodott e megnevezéshez, mondván, nem szereti, amikor borászként emlegetik, mert szerinte az már egy sokkal magasabb kategória, ami komoly kémiai-élelmiszeripari ismereteket igényel.

– Tősgyökeres kiskanizsai lévén már gyerekkorunkban kötelező volt a szőlőben dolgozni – idézte fel Kápolnás Zoltán. – A mi dolgunk volt a permetezés előtti napon a rézgálic beáztatása, majd segítettünk a papának vagy apámnak a permetezésben, hordtuk nekik a permetszert, hozzáteszem, ez akkor még nem töltött el bennünket olyan nagy örömmel… Ez az időszak a középiskola befejezéséig tartott, azt követően hosszú éveken át csak a kikapcsolódás, szórakozás helyszínét jelentette a hegy. Majd csak 30-40 évesen, tehát 3 évtizede kezdtem el újra komolyabban foglalkozni a szőlészettel, kicsikét kényszer hatására, mert úgy alakult abban az időben a család helyzete. Ahol most beszélgetünk, a Förhénc-hegyen, ez egy családi örökség, melyekhez további területeket vásároltam részben itt, illetve Homokkomáromban. Igyekeztem a munkafolyamatok minél nagyobb részét gépesíteni, s annak függvényében bővítettem a birtok nagyságát, ahogy szabadultak fel kapacitásaim. Ma már összességében kettő és fél hektáron folyik a termelés, de ez nem mind szőlő, van egy intenzív almásunk is.

Kápolnás Zoltán jelezte: több fajtából áll a szőlőrepertoár, így termel rizlingszilvánit, chardonnay-t, muscat ottonelt, szürkebarátot, olaszrizlinget, illetve zweigeltet. Az olaszrizling adja a terület nagy részét, aztán a chardonnay, majd a szürkebarát következik a sorban, ami a mennyiséget illeti.

– Ez nagy terhet ró ránk, mert ahány fajta, annyi szüret, mert nem egy időben érnek – magyarázta a gazda. – De ezt vállaljuk, mert a kezdetek óta az igazi kézműves borászat és a kézműves borok mellett köteleztük el magunkat. A „tiszta” fajtaborok mellett van egy úgynevezett vegyes borunk is, a Kanizsai Dorottya cuvée, mely több szőlőfajtából készül, de domináns benne a királyleányka, a rajnai rizling, valamint a zöldveltelini. Kísérletezünk más házasításokkal is: Hajnalpír borunkat olaszrizling és muscat ottonel alkotja, s ezeken kívül rozét is készítünk nagyobb tételben.

A város bora címet egy chardonnay bor érdemelte ki. Kápolnás Zoltán tapasztalatai szerint a világfajtából mindig jó bor készül, üde savakkal, gyümölcsös ízvilággal. Későbbi szüreteléssel, hordóban, majd barrique-ban érlelve hosszabban eltartható, komolyabb nedű készíthető belőle. A most kitüntetett bor az előbbi jellemzőkkel rendelkezik.

– Először nyertük el a megtisztelő címet, s azt kell mondanom, hogy a döntőbe jutott két másik bor (királyleányka, illetve szintén chardonnay) mindegyike megkaphatta volna az elismerést, mert annyira jók voltak – vélekedett a szakember. – Nagyon örülünk ennek a sikernek, és természetesen igyekszünk a jövőben is rászolgálni a címre – mondta végül.