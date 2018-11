A kanizsai „Élettér” Állat- és Természetvédő Egyesület is csatlakozott a kezdeményezéshez

A fagyok megjelenésével a madarak egy része elvonult melegebb tájakra, ám sok madárfaj az országban maradt, ezek ilyenkor még jobban rászorulnak az emberi segítségre.

A Magyar Madártani Egyesület most egy látványos plakáttal igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy milyen táplálékot érdemes a madaraknak adni azért, hogy életben maradjanak. A kiváló kezdeményezéshez a kanizsai „Élettér” Állat- és Természetvédő Egyesület is csatlakozott. Skanecz Tamás vezetőségi tag elmondta: a madaraknak ebben a hidegben sokkal nehezebb a megfelelő energiadús táplálék beszerzése, ezért a felállított etetőket mindig előszeretettel látogatják. Itt mindig legyen számukra enyhe cukros víz, ez ugyanis nem fagy meg.

– Ha az egyik évben már elkezdtük az etetést, akkor ne hagyjuk abba, hiszen az állatok emlékeznek a helyre és visszatérnek – fogalmazott Skanecz Tamás. – A könnyű táplálékforrás megvonása madarak pusztulásához vezethet. A megnövekedett igényekre a nagyobb áruházláncok is felkészültek, a kereskedelmi forgalomban kapható eleségeket szigorú szabályok figyelembevételével állították össze, így ezek megfelelő tápanyagot tartalmaznak. Az egyedi mix készítésekor azonban nem árt néhány szabályt betartani. Szinte minden sótlan magféleség megengedett, ahogyan a főtt rizs is ideális, ám a nyers változat kifejezetten tilos, ugyanis könnyen végezhet az állattal. Ugyancsak kerülendő a kolbász, a pattogatott kukorica, a kenyér és a morzsa is.

A vezetőségi tag hozzátette: a szalonnabőr mellett hihetetlennek tűnhet, de a lágy macska-, illetve kutyaeledel is kitűnő táplálékul szolgál.

