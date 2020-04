A kanizsai Egyszülős Egyesület is igyekszik alkalmazkodni a járványügyi vészhelyzethez

A koronavírus-járvány miatt a városban működő Egyszülős Egyesület szintén kénytelen szüneteltetni a találkozásait. Azonban a tagok nem pihennek, mindenki a saját területén igyekszik segítséget nyújtani.

A kényszerű szünet elrendelése okán az egyesület elnöke, dr. Németh Györgyi elmondta: szorongató reggelekre ébrednek, napjaik sóhajtozásokkal telnek. Eddig is erő kellett az egyedülléthez, és ez az erő most nem törhet meg. Jószolgálati célokkal jött létre az egyesület, és ezt tervezik a jövőre is. Kivárják a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány eltűnését. Nehéz ez a helyzet lelkileg, illetve anyagilag is megterhelő, ezért kérik a külön élő szülők részéről is a felelős magatartást.

– A türelmünk kitart, de közben nem vagyunk tétlenek – folytatta az elnök asszony. – Egyesületünk szinte minden tagja tevékenyen részt vesz a veszélyhelyzetben segítőként, ingyenesen, jószolgálati indíttatással. Persze ki-ki a saját munkaterületén szolgáltat önzetlenül, szorgalmasan a gyakorlat igényeihez alkalmazkodva. Például ügyintézésben, információközvetítésben, étel­hordásban és szájmaszkok csomagolásában működünk közre, mely tevékenységek jelen esetben túlmutatnak az egyszülősként érintett körön.

Dr. Németh Györgyi ügyvédként jogi segítségnyújtással áll rendelkezésre telefonon, de írt már kérelmet e-mailben is. Sok kérdést vet fel a külön élő szülőknél a kapcsolattartások bonyolítása, kiváltképpen, ha a gyermeket az ország egy távolabbi városába lehet, illetve kell vinni.

– A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben is megilleti a külön élő szülőket a gyermekükkel a kapcsolattartás – folytatta. – Viszont úgy gondolom, hogy éppen az életveszéllyel fenyegetettség okán fokozott szerepet kellene kapnia a szülői felelősségnek.

Egymást követik az élet és az egészség megóvására vonatkozó rendelkezések, amelyek mindenki részéről a felelősségteljes figyelmet várják el. A rendkívüli veszélyhelyzetben a gyermek védelme érdekében nem lenne szabad kimozdítani őt a tartózkodási helyéről. Mondom ezt családjogászként annak ellenére, hogy magam egyébként mindig mindenkit a kötelességek teljesítésére buzdítok. Most lehetséges, hogy a szülők akkor járnak el felelősségteljesen – mindenekelőtt a gyermek érdekében –, ha a kihirdetett veszélyhelyzet és járvány közepette a járványügyi ajánlásoknak megfelelően cselekszenek. Tornyosulnak a rendeletek tele jogi terminológiával, ezek sokszor szorulnak magyarázatra. A jogszabályokat sorra mozdítják ki hatályos állapotukból az aktualizált rendelkezések, amelyeknek most meg kell felelni.

Az elnök hozzátette: most ugyan lényegében egymástól függetlenül, de mindannyian a kezdeti lelkes ambícióikkal szolgálnak tovább. Egyik nagy szívfájdalmuk, hogy az adományozást fel kellett függeszteniük. A felajánlások azonban érkeznek, s amint lehetőségük nyílik, továbbítják ezeket a rászorulóknak.