A Kanizsa Rehab Kft.-nél újabb 9000 szájmaszk készült el

Az elmúlt napokban ötvenezer, Kínából érkezett maszkot osztott ki a város a helyi családoknak. Ezúttal pedig újabb kilencezer darab, a Kanizsa Rehab Kft.-től érkezett maszk került a különböző szervezetekhez, nyugdíjasklubokhoz is.

Minderről a közösségi oldalán számolt be Balogh László polgármester tegnap. A kanizsai cég által gyártott maszkokat első körben az egészségügyi dolgozók és különböző hatóságok kapták meg, valamint azok, akik a frontvonalban küzdenek a város közellátásáért, egészségvédelméért, fertőtlenítéséért, ügyeleteinek működéséért, élelmiszer-ellátásáért. A városvezetés a Kanizsán működő több mint 30 nyugdíjasklubot is megkereste, hogy ha igénylik, biztosítanak számukra is maszkokat. Számos klub élt a lehetőséggel, köztük a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház négy idősügyi klubja.

E szervezetekhez Kámánné Szép Terézia intézményvezető közreműködésével jutottak el a maszkok. A Honvéd Kaszinóból pedig három klub kapott – Halmos Ildikó igazgató közvetítésével – 510 maszkot. Mint Balogh László jelezte: az említetteken kívül további tizenegy klub kapott már védőeszközöket, összesen 706 darabot.