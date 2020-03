A zalai juhászok bíznak a szállítások újraindításában

Mivel a magyar bárányexport 70 százaléka Olaszországba megy, komoly aggodalomra ad okot a hazai, köztük a zalai juhtenyésztők körében is, mennyi bárányt tudnak idén tavasszal értékesíteni. Közeleg a húsvét, máskor ilyenkor már megindult a hizlalt bárányok felvásárlása. Az ágazatban érdekelt szakemberektől kérdeztük, mire számítanak.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: tojáskrém

– A közelmúltban tíz napra leállt a szállítás, de most úgy hallottuk, hamarosan újraindulhatnak a kamionok. Nagyon keresik a bárányt az olasz vágóhidak, de a járvány miatt kialakult helyzetben nem lehetett szállítani. Belföldre kevés bárányt lehet eladni, egy keveset vesznek a törökök is, de szinte az összeset az olaszoknak adjuk el. Egyébként egész évben folyamatos a szállítás, mert az ellések is folyamatosak, de a három nagy ünnep idején veszik meg a legtöbbet. Karácsonykor, most húsvét előtt és augusztus közepén, a farragosto előtti hetekben – sorolja Olasz István zalaegerszegi tenyésztő.

A szakember elmondta, ha hosszabb időre megszűnne ez az értékesítési lehetőség, az nagy kárt okozna, mert az ilyenkor szállításra váró jószágok hizlalt bárányok, amelyek nem legelhetnek, kizárólag drága takarmányon nevelték őket.

– Ezek huszonöt kiló körüli bárányok, tápon, kukoricán, szénán élnek, ha kiengednénk a többiekkel legelni, megváltozna a húsuk íze, és azt már nem veszik meg. A jerke, tehát a nőivarú bárányok egy részét még csak be lehetne fogni továbbtenyésztésre, de a többieken csak veszteségünk lenne, a legelős bárány ugyanis nem kell nekik. A hizlalt bárányra körülbelül annyi tápot kell számítani, ahány kilós, és százhúsz darab körül szeretnénk értékesíteni belőlük. A mennyiség miatt gondok lehetnek, mert csak az olasz lakosság nem fogyaszt annyit, mint az az ilyen ünnepek előtti igény normális körülmények között. Náluk az idegenforgalom mindig megnövelte a keresletet, most viszont nincsenek turisták – osztotta meg a juhtenyésztőket ma foglalkoztató aggodalmakat Olasz István.

Az Agnus-Ker Kft. az egyik jelentős juh-, bárányfelvásárló és nagykereskedő, valamint exportszervező cég. Vezetőjétől, Szabó Sándortól is a piaci helyzetről érdeklődtünk.

– A hazai igények a bárányok körülbelül tíz százalékát veszik fel. Ezenkívül egy keveset Németországba, Ausztriába és Törökországba is eladunk, továbbá Horvátországba, és időnként egy holland cég is indít kamiont, de a 80 százalékát Olaszországban értékesítjük. Ezért a juhtenyésztők is nagyon megérzik most a járvány gazdasági hatását. A gondokat legutóbb a szállítás elakadása okozta, de az is bizonytalan, egy-egy olasz vágóhíd meddig működik, mikor kerülnek karanténba a dolgozók. Egy olasz partnerünknél például az állatorvos és a felesége bizonyult pozitívnak, és a cég vezetése nem tudja, be lesznek-e zárva, az is lehet, hogy az egész területet lezárják. Egyrészt nem tudják, ha az élő állatot megrendelik, fel tudják-e dolgozni, aztán ki tudják-e szállítani. Tehát rengeteg a bizonytalanság. Az elmúlt két-három héten például az okozta a gondokat, hogy a szlovénok és mi, magyarok is lezártuk a határokat március 13-tól. Azonban ez szerencsésen változott, a kormányzati intézkedések hatására már Szlovénián keresztül ismét bejöhetnek az üres kamionok Olaszországból, de konvojban vezetik át őket a magyar határig – közölte Szabó Sándor.