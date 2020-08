A jövő héten már elkezdődhet a vízzel elöntött konyhakertek fertőtlenítése a Pivári utcában

A július végi esőzések következtében nagy kiterjedésű magán-, illetve önkormányzati területeket öntött el árvíz, villámárvíz a dél-zalai település különböző városrészeiben. A víz visszahúzódását követően az érintett lakosok jelezték, hogy fertőtlenítést szeretnének igényelni ingatlanuk környékén. Aki eddig nem tette, az még a jövő hét elején jelezheti igényét.

Nagykanizsán hatezer darab homokzsák felhasználásával emelték és erősítették meg a Principális-csatorna Pivári utcai épületek felőli gátját, ám ez sem tudta megakadályozni, hogy a közeli kiskerteket ne öntse el a víz. Akkor Bizzer András alpolgármester és Tóth Nándor önkormányzati képviselő személyesen is megtekintette az elárasztott területet és – a katasztrófavédelem bevonásával – segítséget ígértek.

– Az elmúlt két hét során több egyeztetést is folytattunk a vízügyi szakemberekkel, illetve a katasztrófavédelem illetékeseivel – kezdte Bizzer András alpolgármester, aki jelezte: a közterületi fertőtlenítési igényeket a szakemberek elkezdték felmérni, és két település esetében a Megyei Védelmi Bizottság koordinálásával július 30-án végre is hajtották azt. – Balogh László polgármesterrel közösen Nagykanizsa vonatkozásában kértük a Principális-csatorna áradása miatt víz alá került kiskanizsai kertek fertőtlenítését is. Egyelőre a kertekben még áll a víz, amint lehetőség lesz rá és a Principális a megfelelő szintre apad, a szakemberek kiszivattyúzzák a vizet a területről, azt követően pedig elkezdődhet a kertek fertőtlenítése is.

Mint azt Bizzer András alpolgármester elmondta: a közterületi fertőtlenítésre az igényeket a Zala Megyei Védelmi Bizottság Titkára (Molnár Csaba tűzoltó alezredes, [email protected]) felé lehet jelezni.

Az alpolgármester azt is hangsúlyozta: a jövőben arra is fel kell készülni a város teljes területén, hogy ne alakuljanak ki hasonló helyzetek. Ehhez egy átfogó felülvizsgálatot kell tartani és cselekvési tervet kell készíteni a nagykanizsai csapadékvíz elvezető rendszer javításáról. A Principális esetében elsődlegesen a meder tisztítása és kotrása lehet a megoldás kulcsa, amit – ahogy korábban már többször is – ismételten kezdeményeztek a Vízügynél. Emellett egy nagyobb gátrendszer építése is segítség lehet, de az ehhez szükséges forrásokat Nagykanizsa csak pályázati forrásból, vagy állami segítséggel tudná biztosítani, melynek érdekében a szükséges kezdeti lépéseket már meg is tette a városvezetés – közölte Bizzer András.