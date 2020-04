A jó idő ellenére kihalt volt Keszthely városa

A Balaton-part, a sétálóutca és a Festetics kastély parkja is üres volt a hétvégén. A jó idő ellenére kevesen sétáltak a közterületeken, akik pedig kimerészkedtek, azok többségében maszkban és kesztyűben tették ezt. A hétvége tapasztalatai azt mutatták, a keszthelyiek nagyrésze betartja a kijárási korlátozás szabályait -írja a Keszthelyi TV.

A meleg, tavaszi idő ellenére csak elvétve lehetett emberekkel találkozni a keszthelyiBalaton-parton. Szombaton délután jellemzően családokat lehetett látni a mólónál, de néhányidős is szívesen sétál a jó idő beköszöntével. A vírushelyzet és a korlátozó intézkedések miattazonban csak néhányan levegőztek a parton, ők is családtagokkal vagy a barátoktól tisztestávolságot tartva merészkedtek ki a szabadba.

„Nagyon nehezen viselem, mert egyedül élek és nagyon rossz. Azért jöttünk ma is ki egyetlevegőzni és megyünk is haza. A maszkot, azt viselem, meg betartom a szabályokat, hogy csakdélelőtt 9-től 12-ig lehet ugye a 65 év felettieknek kimenni, úgyhogy ez van. Reméljük hamarvége lesz.” – mondta egy keszthelyi lakos, Czerjákné Rózsa.

A néhány sétáló mellett a horgászok is birtokba vették a Balaton-partot. A hobbijuknakélő állampolgárok egymástól megfelelő távolságra várták a kapást. A többségük rendszeresenjár a Balatonra horgászni, így azt is látják, hogy az emberek mennyire tartják be akorlátozásokat. Azt mondják, a keszthelyiek viszonylag fegyelmezettek, de lehet látniolyanokat is, akik nem tartják be a szabályokat.

„Az a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kertes házban lakunk, végül is ott amozgásigényük megvan. Hála Istennek a munkahelyünkkel sincsen probléma, mert oda islehet menni most dolgozni, de ott is bizonyos szabályok betartásával. Az a lényeg, hogy itt asétálón is sokszor elnézegetem, hogy jönnek itt csecsemőkkel karon, maszk senkin. Tegnappont délután lent voltam horgászni, jött egy ilyen, biztos volt 85 éves, alig tudott menni, semaszk, se semmi, de erre botorkált végig.” – tájékoztatott egy horgász, Szita László.

A Festetics-kastély parkja is üres volt szombaton délután. A Helikon Kastélymúzeum akormányzati rendelkezésekhez igazodva bezárta az összes kiállítását, a kastélypark azonbanszabadon látogatható. Mindennek ellenére mindössze két fiatalt lehetett látni a park hátsórészén. Ugyanígy volt ez a sétálóutcán is, amely szintén üres volt a verőfényes napsütésellenére. A hétvége tapasztalatai azt mutatták, hogy a keszthelyiek többsége betartja a kijárásikorlátozást.

Magyarország Kormánya április 11-ig rendelt el kijárási korlátozást, ennek értelmében csakalapos indokkal lehet elhagyni a lakóhelyünket. Szombaton délután 3 órakor a Balaton-parthoz hasonlóan a keszthelyi sétálóutcán is csak elvétve lehet embereket látni. Atapasztalatok azt mutatják, többségében szájmaszkban, kesztyűben és az előírt 1,5-2 méterestávolság betartásával közlekednek az állampolgárok -írja a Keszthelyi TV.

