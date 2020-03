A jelentősebb önerős munkákat elhalasztanák Zalalövőn

Gazdaságilag is alaposan megviseli az önkormányzatokat a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet, szinte biztos, hogy újra kell gondolniuk fejlesztési terveiket, és át kell ütemezniük beruházásaikat. Zalalövőn olyan fejlesztéseket kezdenek el, amire a támogatási forrás rendelkezésre áll.

Minderről Gyarmati Antal polgármester beszélt lapunknak, aki elmondta: jelen helyzetben azt tartják a legfontosabbnak, hogy a helyi lakosok egészségének védelme, ellátási biztonsága érdekében minden tőlük telhetőt megtegyenek. Ugyan képviselő-testületi döntés még nem született róla, de ez minden bizonnyal a fejlesztési célú beruházások átütemezésével is együtt jár.

– Most azokat az időket éljük, amikor minden forintra szükség lehet, s ezért aztán a pénz elköltése is különös gondosságot igényel – mondta a polgármester.

– A képviselőtársaimmal kapcsolatban állok, folyamatosan egyeztetünk a ránk háruló feladatokról, s a megbeszélések során a tervezett beruházásokról is esett már szó. Azt látom, hogy konszenzus van kialakulóban azon elképzelésről, hogy a nagyobb összegű fejlesztési beruházások közül jelenleg csak a pályázati támogatásból megvalósítható programokba vágjunk bele, s az önerős fejlesztési terveinket egyelőre halasszuk el.

Gyarmati Antal részletezte is a megvalósítandó beruházásokat. Hamarosan kezdődik egy tízmillió forintos zártkerti program, amelynek keretében megvalósulhat a Csütörtök-hegyi út régóta várt felújítása. Az eredeti elképzelések szerint év közepén indult volna a minibölcsőde kialakítása, azt ugyanis az óvodaépület egy részének leválasztásával oldanák meg, erre pedig a legoptimálisabb időszak a nyár, hiszen akkor lecsökken a gyermeklétszám. Az intézményben elrendelt rendkívüli szünet miatt ez akár korábban is megvalósulhat, ha találnak kivitelezőt. A polgármester úgy fogalmazott: ezt a programot mindenképpen szeretnénk véghezvinni, egyrészt azért is, mert a pénzügyi fedezete a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak köszönhetően már szintén biztosított, de azt is szem előtt kell tartaniuk, hogy a veszélyhelyzet utáni időszakban várhatóan megnő majd a szülők részéről az igény az intézmény szolgáltatásai iránt.

– Szintén prioritásként kezeljük a járdafelújítási terveinket, a fejlesztéseket a Kossuth Lajos utcában, a József Attila és a Városvég utca közötti szakasszal szeretnénk kezdeni. Ennek anyagköltségéhez a Magyar Falu programból áll rendelkezésre ötmillió forint – sorolta tovább Gyarmati Antal. – A negyedik program, amit pályázati támogatással meg kívánunk valósítani, az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakás felújítása, ehhez szintén a Magyar Falu programból tudjuk biztosítani a pénzügyi fedezetet.

A város önkormányzati vezetője hozzátette még, a veszélyhelyzet az önkormányzati tulajdonban lévő, az iskola és óvodai étkeztetést biztosító Borosán-völgy Szolgáltató Nonprofit Kft. működését is hátrányosan érinti, hiszen az intézmények bezárása havi egymillió forintos bevételki­esést okoz a cégnél.