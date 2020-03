A javítás óta áramszünetkor sem áll le a kanizsai Medgyaszay Ház fűtése

Az elmúlt hónapokban többször okozott problémát a város egyik legszebb kulturális intézményében, a Medgyaszay Házban a fűtőrendszer váratlan meghibásodása. Azonban az intézmény vezetése, a város önkormányzata és a karbantartásért felelős, helyi vállalkozás együttműködésének köszönhetően rövid időn belül orvosolták a rendszerszintű meghibásodást.

Az elmúlt év novemberétől visszatérő gond volt a műemlék épület fűtésének anomáliája. Annak ellenére, hogy az időjárás az idei télen kegyes volt, evidens módon a fűtést és a meleg víz biztosítását nem lehetett elkerülni. Az épületben rendszeresen tartanak különböző kulturális programokat, színvonalas konferenciákat, sőt családi eseményeket is, továbbá az ott működő étterem életét is alaposan megnehezítette, hogy a fűtési rendszer váratlanul meghibásodott. Ehhez olykor elég volt egy váratlan áramszünet. Ezt követően ugyanis a számítógép által vezérelt rendszer leállt, akár egy esemény kellős közepén is. E problémát, noha az intézmény munkatársai alaposan ki vannak képezve a vis maior teendők megoldására is, átmenetileg tudták csak orvosolni. A Medgyaszay Ház fűtését egy rendkívül összetett, bonyolult rendszer biztosítja, amelyet csak az erre szakosodott, hozzáértő, az intézménnyel szerződött szakemberek tudnak átlátni. Így az illetékes Gejzír Kanizsa Kft. munkatársai az utóbbi időben rendszeres látogatói voltak a kulturális intézménynek.

Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója elmondta: volt olyan nap, hogy kétszer is probléma volt a fűtésért felelős számítógépes rendszerrel. Az elején még egy újraindítással helyre lehetett hozni, később viszont már ez is kevés volt.

– Január elején fokozódott a fűtési rendszer problémája, amelyet átmeneti javításokkal már nem lehetett megszüntetni – fogalmazott Kovácsné Mikola Mária. – Mivel vis maior, azaz váratlan, halasztást nem tűrő problémáról volt szó, a város önkormányzata, mint az intézmény fenntartója, vállalta a javíttatáshoz szükséges mindennemű anyagi költséget. Jelentős nagyságrendű pénzügyi tétel volt a nem várt probléma megszüntetése, amire az intézmény költségvetésének tervezésekor előzetesen felkészülni nem tudtunk – mondta a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója. Ahogyan azt is: a rendkívül összetett, több hétig tartó javítás során a felmerült műszaki probléma kiküszöböléséért mindent megtettek a szakemberek. Egy új, egyedi gyártású mágnesszelepet kellett beszerelni a meghibásodott helyett, hogy váratlan helyzetekben, akár pár másodperces áramszünetnél se álljon le a fűtés. Jelenleg a frissen javított rendszer próbaüzeme zajlik, az eredmények biztatóak. A rendszer helyreállítása óta nem volt példa a múltbéli problémákra.