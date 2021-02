A járványtól függően négy önálló rendezvényt terveznek Zalalövőn

Már az elmúlt esztendő végén megkezdődött a zalalövői tájháznál egy közösségi kemence kiépítése. Az önkormányzati beruházásban zajló munkálatokhoz a Tájház Egyesület is csatlakozott, a civil szervezet egy önálló vizesblokk kialakítását vállalta magára.

A jelentős néprajzi értékkel bíró Petőfi utcai tájház utca­fronti udvara is arról tanúskodik, hogy hátul, az épület mögötti, a szemlélődő látóteréből kieső területen már zajlanak a munkálatok. A közművek kiépítése miatt a gyepet meg kellett bontani, s bár az árkokat már visszatemették, a tereprendezés és a füvesítés még várat magára.

– Hatvanméternyi vezetéket kellett lefektetni – mondta Komáromi István, a Tájház Egyesület elnöke. – Ez már önmagában is komoly feladatot rótt ránk, ám a tereprendezéssel leginkább az időjárás miatt vagyunk adósak, olyanok voltak a körülmények, hogy annak nem tudtunk nekiállni. Abban bízunk, hogy a február vége, március eleje kevésbé lesz csapadékos, s akkor talán be tudjuk fejezni az udvar helyreállítását – magyarázta.

A civil szervezet vezetője emlékeztetett rá, hogy a közösségi kemence megépítése, valamint az ahhoz szorosan kapcsolódó rendezvénypavilon kialakítása önkormányzati program, a város mintegy tízmillió forintot nyert hozzá a Leader-pályázaton. Eredetileg más helyszínre, a város központjába képzelték el a megépítését, a helyhatósági választások után felállt új testület azonban változtatott a terveken. A Tájház Egyesület örömmel fogadta, hogy az objektum a néprajzi kiállítóhely mögötti területre kerül, hiszen azzal egy új közösségi tér jöhet létre a városban.

– Nekünk amúgy is az volt a szándékunk, hogy élőbbé tegyük a tájház környezetét, olyan találkozási pontot alakítsunk ki, ahol le lehet ülni beszélgetni, illetve programokat is szeretnénk ide szervezni, ha azt az egészségügyi helyzet lehetővé teszi – folytatta Komáromi István. – A közösségi kemence és a rendezvénypavilon kialakításával jelentősen javulnak a tárgyi feltételei az elképzelésünknek, de ugyanennek a szándéknak jegyében tavaly például közösségi munkával a szőlőlugas alatti kiülő környezetét is rendbe tettük. Ezenfelül azt is vállaltuk, hogy saját erőből különálló vizesblokkot alakítunk ki, szintén a tájház mögött.

Komáromi István azt is elmondta: egyéb tennivaló is lenne még, a tájház kerítésének megjavítása például, mert az évek során annyira lepusztult, hogy egyes helyeken magától össze is omlott. A cseréjére az egyesület már nem rendelkezik elegendő pénzzel. A programokra viszont sikerült a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán 300 ezer forintot nyerniük.

– Az egészségügyi helyzet függvényében négy önálló rendezvényt tervezünk 2021-re – részleteti az egyesületi elnök. – Ezek mindegyike bír már némi hagyománnyal, ilyen a májusfa állítása, illetve a kitáncolása, amiket tavaly sajnos nem tarthattunk meg, idén viszont szeretnénk, s talán addigra a járvány is csitul annyira, hogy lesz rá lehetőségünk. Folytatni kívánjuk a tavaly augusztus legvégén elindított Tájházi esték programunkat, amelynek számunkra is meglepően nagy sikere volt. Ezúttal is színházi előadásban gondolkodunk, amit egyéb közösségi programokkal kötnénk össze. A negyedik rendezvényünk az a városismereti túra lenne, amelynek szintén volt előzménye az elmúlt években. Ez a program ugyancsak a tájháztól indulna, s most a Borostyán-tó környékének épített és természeti értékeit szeretnénk bemutatni az érdeklődőknek – mondta végezetül.