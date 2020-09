A járvány miatt kellett módosítani a költségvetést Zalalövőn

Gazdálkodással összefüggő kérdésekről tárgyalt tegnapi soros ülésén a város önkormányzata. Módosították a költségvetést, s ezzel együtt néhány intézmény büdzséjét is.

A módosításokat a koronavírus-járvány tette szükségessé. Gyarmati Antal polgármester elmondta, a védekezés költségei miatt lemondtak szinte az összes saját erős beruházásról, kivételt a Borostyán-tóhoz vezető út felújítása, valamint az árvízvédelmi megelőzés céljából megrendelt árkolás jelentett. A közösségi programok elmaradása miatt a Salla Művelődési Központ és Könyvtár költségvetését is módosítani kellett, itt ugyanakkor új tételként jelentkezett a nyáron útjára indult városi televízió működésére fordított kiadás. Gyarmati Antal azt is kiemelte: az augusztusban megtartott közösségi napok időpontját jó érzékkel, még a járvány második hullámának megjelenése előtt választották.

A polgármester hozzátette: a képviselők példát mutattak a járványhelyzet kezelésében, hiszen rögtön márciusban lemondtak éves tiszteletdíjukról, amelyből elsőként a helyi mentőállomás számára vettek nagy teljesítményű mosógépet, a fennmaradó összeggel pedig a Borostyán-tóhoz vezető út említett felújításához járultak hozzá.

A koronavírus-járvány miatt módosult az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyelet feladatellátása is, abból számos egészségügyi dolgozó kiszorult életkora miatt. Az ügyeleti ellátásban tehát kevesebben vesznek részt, viszont óradíjuk emelkedett. A döntésnek a város önkormányzatára nézve nincs anyagi vonzata. A képviselők tárgyaltak a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerről is, amelyhez ez évben is csatlakozni kívánnak.

Gyarmati Antal elmondta: tavaly emeltek az egy főre jutó támogatás összegén, bővítették a támogatható személyek számát, illetve a jogosultságot illetően is éltek némi könnyítéssel, a 18 fős keretet a városban élők mégsem merítették ki. Mint elhangzott: az ösztöndíjpályázat fokozottabb népszerűsítésére lenne szükség. Az ülés végén Gyarmati Antal több bejelentést is tett, ezek között szerepelt, hogy a szociális tüzelő pályázaton a város 120 köbméter tűzifa vásárlására kapott támogatást a Belügyminisztériumtól.