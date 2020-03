A járvány miatt életbe lépett törvényi változások átszabták a zalai átmeneti szállók életét

A fedél nélkül élő emberek gondozása a hétköznapok során sem egyszerű munka. Mégis a szociális szférában tevékenykedők minden tőlük telhetőt megtesznek ennek érdekében.

Most a járvány terjedésének megakadályozása miatt életbe lépett törvényi változások, intézményi rendelkezések nagyban átszabták az átmeneti szállók életét. Ugyanakkor az intézmények fő célja továbbra is a segítségnyújtás.

A kanizsai Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely mindennapjai is megváltoztak a járvány miatt. Már kívülről sem a megszokott arcát mutatja az épület. Korábban a Dózsa utcai, Citromszigetként elhíresült létesítmény udvarán és környékén mindig élénk volt az élet. Ám most a lakók az épület belterében töltik napjaikat. A kanizsai átmeneti szállón harmincöt ember él, az éjjeli menedékhelyen jelenleg ötven.

– Kiemelt célunk jelen helyzetben is klienseink és munkatársaink egészségének védelme – ezt Szőke Rózsa, az Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely intézményvezetője mondta, hozzátéve: több jelentős változás történt ennek érdekében a szállón. – A veszélyhelyzet miatt a Nemzeti Népegészségügyi Központ határozatai szerint látogatási-, valamint intézményelhagyási tilalom van érvényben a szociális intézményekben, továbbá – az éjjeli menedékhely kivételével – felvételi zárlat is. Az intézményelhagyási tilalom miatt át kellett szerveznünk az életet. A lakók korábban elhagyhatták az épületet, amikor jónak látták. Jelenleg csak azok mehetnek ki, akik munkába járnak – ők engedélyt kapnak erre. Ahogy arra is, ha egészségügyi ellátásra szorulnak – részletezte Szőke Rózsa.

Az intézményvezető jelezte: az épület minden helyiségében információs táblákkal figyelmeztetik a lakókat a higiénés szabályok betartására. S óránként széleskörű fertőtlenítést végeznek az intézményben.

– Amint a rendeletek napvilágot láttak, tájékoztattuk az ellátottakat az új szabályokról. Felhívtuk a figyelmüket minden kötelező tennivalóra: a helyes kézmosásra, a kétóránkénti szellőztetésre, a másfél-kétméteres távolságtartásra, amit nem csak munkatársainknak, az ellátottaknak is be kell tartaniuk. Az éjjeli menedékhelyen megnyitottuk az összes szobát, hogy mindenki a sajátjában lehessen. Így a kellő távolságot meg tudjuk tartani. Viszont, ha az éjjeli menedékhelyre, ahová nem érvényes a már említett felvételi tilalom, több ember érkezne, akkor a folyosóra tett matracokon is el tudnánk helyezni az ellátottakat. A közös helyiségekben, például az étkezőben, szükség volt némi átszervezésre. A kellő távolságot megtartva, egyszerre csak hat ember tartózkodhat az ebédlőben. Amint ők elfogyasztották az ételt, újabb hatfős csoport érkezhet. Azért, hogy tehermentesítsük az ebédlőt s ne várjanak sokat az ennivalóra a csoportok, az átmeneti szálló lakóinak étkezését úgy oldottuk meg, hogy a teakonyhából kapják meg az ételt, majd a szobájukban fogyasztják el – összegezte Szőke Rózsa.

Az ellátás nem csak az intézmény falai közt zajlik. Az utcán élőkről – jelenleg 22 emberről – is gondoskodnak a szakemberek.

– Korábban minden munkanapon, míg jelenleg hetente egyszer keresik fel őket munkatársaink. Amire szükségük van, próbáljuk megadni nekik: legyen szó meleg plédről, ruháról, ételről – folytatta Szőke Rózsa. – S lehetőséget biztosítunk számukra mindennap, meghatározott időben, hogy eljöjjenek a szállóra, ahol folyamatos ételosztás van. Pékárut, zöldséget, gyümölcsöt és előrecsomagolt ételt is tudunk adni azoknak, akik nem akarnak az intézménybe költözni – összegezte az intézményvezető.

Az intézményben két külön helyiséget jelöltek ki, egyrészt a felsőlégúti megbetegedésben szenvedőknek, másrészt amennyiben lesz koronavírus-fertőzött az ellátottak közül, de nem igényel kórházi ellátást, az intézményben külön, e célra kialakított szobában helyezik el. A szállón mindennap zajlik úgynevezett rizikószűrés. Ez azt jelenti, hogy egy, a koronavírus-fertőzésre, illetve a felsőlégúti betegségekre vonatkozó nyomtatvány szerint mind az ellátottakat, mind pedig a munkatársakat értékelik. Tehát folyamatos kontroll alatt van mindenki, aki a szállón lakik vagy dolgozik.