A járvány idején másként működik a háziorvosi ellátás is

A koronavírus terjedésének visszaszorítása érdekében másként működik az egészségügy, benne a háziorvosi ellátás is. A járványhelyzet tovább növelte a háziorvosok terheit.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti kalácsreceptek

Az új protokoll jelentősen átalakította a háziorvosi ellátást, de napokon belül még újabb eljárásrend bevezetése várható. Az eddigi változások nagy felelősséget rónak a felnőtt, illetve gyermek háziorvosokra, és a szülőkre is.

– Megváltozott az életünk – bocsátotta előre dr. Vigh András nagykanizsai felnőtt háziorvos. – Az intézkedések bevezetése után, de különösen az elmúlt napokban 20-25 százalékkal több beteg fordult meg a rendelésen. Ennek legfőbb oka, hogy a krónikus betegek a rendszeresen szedett gyógyszereikből szerettek volna tartalékot képezni. Ez bizonyos mértékig érthető is, a kijárást akarják minimálisra csökkenteni a következő időszakban, másfelől viszont kár a fáradtságért, hiszen folyamatos a gyógyszerellátás. Jelentős változás, hogy a betegeknek nem feltétlenül kell eljönniük a rendelőbe, gyógyszerfelírást, táppénzt telefonon is kérhetnek, sőt, alapvetően az a szabály, hogy betegség esetén is telefonon kell felvenni velünk a kapcsolatot. A beszélgetés alapján döntünk a továbbiakról. Azokat pedig, akiknek pedig feltétlenül el kell jönni a rendelőbe, nem engedem a váróba, hanem a rendelő előtti szabad területen kell várakozniuk – betartva az előírt 2 méteres védőtávolságot –, ahova én megyek ki hozzájuk az előírt védőfelszerelésben. Ez a múlt héten, amikor jó idő volt, kiválóan működött…

Dr. Vigh András hozzátette: megnövekedtek a táppénzes igények is, ám hangsúlyozta: egyéni elbírálás alá esik, hogy a táppénz megállapítható-e.

A gyermek háziorvos dr. Spingár Andrea arról számolt be: az ő helyzetük speciális, hiszen eddig minden döntési felelősség az orvosé volt, a korlátozó intézkedések következtében azonban ebben a szülőknek is osztozniuk kell. Persze, nem maradnak szakmai támogatás nélkül, sok kolléga az okostelefonok fényképezőit hívja segítségül.

– Sajnos a szülők úgy érzik, hogy megváltozott a hozzáállásunk – fogalmazott dr. Spingár Andrea. – Ez sok konfliktust és nehézséget okoz. A megszokott személyes kapcsolat hiányzik, ami nagy bizonytalanságot generál a szülőknél. Eddig a rendelésen meghallgattuk a panaszokat, majd megvizsgáltuk a kis beteget, és felállítottunk egy diagnózist. Most ez úgy működik, hogy telefonon beszélünk a szülővel, s az elmondására hagyatkozva teszünk javaslatokat a terápiára. Ennek azonban nem az az oka, hogy a háziorvosok nem akarnak foglalkozni a gyerekekkel, hanem az, hogy nincsenek személyi védőeszközeink.

A központilag bevezetett telefonos módszer célja az, hogy az egészségügyi ellátó személyzetet megvédjék a koronavírus-fertőzéstől. Erre azért van szükség, mert ha bármelyikünk lebetegszik, az az ellátásban jelentős zavarokat okozhat. Az ellátás módja egyébként napról napra változik, az újabb és újabb utasítások gyakran éjszaka érkeznek meg. Ez azért jelent problémát, mert amit előző nap mondok a szülőnek, az másnap már nem biztos, hogy úgy van. A minap is kellemetlen helyzetbe kerültem, amikor egy körzetben helyettesítettem, s akkor még sem az ott dolgozó asszisztens, sem a szülő nem tudott róla, hogy utóbbi a beteg gyerekkel nem jöhet be a váróba. Ebben a szituációban aztán mindenki rám haragudott, mert nem láttam el a gyereket, hanem a szülővel együtt kiküldtem a váróból. Ezek nagyon kellemetlen helyzetek, amiket szintén jó lenne elkerülni, ezek nélkül is épp elég a gond…

A doktornő hozzátette: a különleges eljárásrendben könnyebbséget jelent, hogy ma már szinte mindenkinek van fényképezőképes telefonja, így az esetleges bőrtünetek és más, vizuálisan érzékelhető eltérések megörökíthetők és elküldhetők az orvosnak. Ez óriási segítség mindenkinek. Ilyesmire azonban csak rendelési időben van lehetőség, mert az orvos az otthonában nem tud sem gyógyszert, sem mást felírni.