A járvány elleni védekezést is segíthetik az előadások – Vigh Lászlóval beszélgettünk

Évtizedek óta rendszeres színházlátogató, egyetlen olyan darabot sem tud említeni, amely ne nyerte volna el a tetszését, és kifejezetten büszke arra, hogy baráti kapcsolat fűzi a társulatok tagjaihoz.

Pozíciójából adódóan ahol csak tudja, segíti a megyeszékhelyi színjátszást, legyen szó a kőszínházról vagy a Kvártélyház intézményéről. Vigh Lászlóval beszélgettünk.

– Korábban, amikor még a megyei közgyűlés volt a színház fenntartója, a testület tagjaként akkor is rendszeres színházlátogató voltam, és ez manapság sincs másképp. Úgy gondolom, Zalaegerszegen a színjátszás a kultúra vezérhajója, függetlenül attól, hogy a kőszínházban vagy a szabadtériben láthatja a közönség a darabokat. Ha időm engedi, minden bemutatón jelen vagyok, és gyakran mondok köszönetet a színészeknek az élményért, illetve a szponzoroknak a támogatásért – fejtette ki Zalaegerszeg országgyűlési képviselője, aki törvényhozóként és a megyeszékhely eredményes „lobbistájaként” maga is számos eszközzel segíti a kulturális szcéna helyi fejlődését. A színháznak aktív támogatója közvetlenül és közvetve is, Balaicz Zoltán polgármesterrel közösen például sokat dolgozik a Hevesi-teátrum megújításáért. A befektetett munka eredménye hamarosan látványos fejlesztésben mutatkozik meg.

Hiánypótló szerepe van

– Ami a Kvártélyházat illeti, nagyon fontosnak tartom a tevékenységét, hiszen abban az időszakban kínál minőségi kulturális élményt a közönségnek, amikor a kőszínház szünetel. Itt is minden új darabot megnézek, az időbeosztásomat próbálom úgy alakítani, hogy a premiereken részt vehessek.

A képviselő kérdésünkre nem kívánt kiemelni egy-egy darabot az elmúlt évek kínálatából, ugyanis, mint mondta, mindegyiket örömmel fogadta, és nem tudna olyat említeni, amelyik ne nyerte volna el a tetszését. Úgy látja, Zalaegerszeg kulturális életében fontos, hiánypótló szerepe van a Kvártélyháznak a nyári szezonban. Ő maga is készül már az idei évad előadásaira.

Színház és pandémia

Arról is faggattuk Vigh Lászlót, hogy tapasztalatai szerint a pandémiás korlátozások fokozatos feloldásával mekkora igény mutatkozik a színpadi miliő’ kínálta igényes kikapcsolódásra. Egyáltalán, szeretnének-e, mernek-e ismét színházba járni az emberek e hosszú, lemondásokkal teli „böjt” időszaka után?

– Talán furcsának hangzik ez a gondolat, de meggyőződésem szerint még az is segíti a járvány elleni védekezést, hogy újraindul a színház. Mert egészen biztosan vannak, akik azért oltatják be magukat, hogy aztán védettséget szerezve például az előadásokon részt vehessenek. A kultúra tehát még ezen a direkt módon is segíti a normális élet visszatérését. Ha pedig ismét beindul a gazdaság, akkor több forrás jut a kultúra támogatására is. A kulturális szféra ugyanolyan fontos a társadalom életében, mint a termelő’ tevékenység, az egészségügy, az oktatás…

Elismerő gesztusok

A megyeszékhely kormánypárti képviselője személyesen is jó kapcsolatot ápol a színház munkatársaival, a színészeket a választókerületéhez tartozó falvak rendezvényeiről is jól ismeri. De nemcsak ilyenkor találkoznak, Vigh László gyakran vendégül látja őket, s az ilyen alkalmak nem érhetnek véget anélkül, hogy valamiféle elismerő gesztussal, meglepetéssel készülne számukra.

Valódi sikertörténet

Végül a város és térsége kiemelt beruházásairól váltottunk szót a politikussal, aki miniszteri biztosként jelenleg négy nagy projekt sikeres megvalósításáért is felel. A 45 milliárdos költségvetéssel épülő járműipari tesztpálya jelenlegi készültsége 90 százalékos, az M7-es autópályát és a megyeszékhelyt összekötő gyorsforgalmi okosút pedig 170 milliárd forintból épül meg, a tervek szerint 2024-re. A harci járműveket gyártó Rheinmetall vállalat helyi gyáregysége 2023-ban kezdheti meg a termelést, a Metrans közel 30 milliárdból létrejövő’ logisztikai központjának alapkőletétele pedig idén ősszel várható. Mindemellett a Mindszenty-iskola területén felépített vadonatúj vívó- és tornacsarnokot nemrég már használatba vehették a sportolók és a diákok, Zalaegerszeg modern uszodája az év végére készül el, jövőre pedig a Mindszenty-múzeum és az alsóerdei szabadidőközpont átadása esedékes, sőt, egy élelmiszeripari nagyberuházás beindításának szándéka is közel van már a megvalósuláshoz.

Zalaegerszeg tehát nem csupán egy épülő-szépülő, egyre vonzóbb és élhetőbb, gazdaságilag is prosperáló megyeszékhely, hanem egy valódi sikertörténet, ahol az itt élők és az ide látogatók igényeit egyre szélesebb körben képesek kielégíteni a bővülő szolgáltatások. A kultúra területén ehhez járul hozzá a szabadtéri színház minőségi kínálata is.