A hűvösebb napok után megérkezett az igazi strandidő Zalába, de nem árt az óvatosság

Az Európát perzselő forróság hazánkat is elérte. A szervezetünket érő extra terhelés ellen védekezni kell, s fontos, hogy a házi kedvenceinkre ugyanúgy figyeljünk.

Egy héttel ezelőtt még arról írtunk, hogy záporok és zivatarok csaptak le megyénkben. Akkor a kanizsai viharvadász azt prognosztizálta: megérkezhet a strand­idő az elkövetkezendő időszakban a Kárpát-medencébe. Harcz Endre nem tévedett, tikkasztó hőséget, több helyen kánikulát ígér a meteorológia, s várhatóan a forróság egész héten kitart.

A meleg egészségünkre is hatással lehet

Erre a szélsőségesen meleg időjárásra másképp reagál a szervezetünk, ezért érdemes szem előtt tartani mindazt, amit a szakemberek tanácsolnak. A Kanizsai Dorottya Kórház dietetikusa, Szűcs Petra például fontosnak tartotta kiemelni: az emberi szervezet hatvan százaléka víz, ezért már néhány százalékos vízveszteség működési zavart okozhat a szervezetben.

– Ilyenkor fejfájás, szédülés, izomgörcs, szapora légzés és hevesebb szívdobogás jelentkezhet – mondta Szűcs Petra. – Még nagyobb odafigyelést igényelnek ebben az időszakban a gyerekek, az idősek és a várandós kismamák. Esetükben különösen figyelni kell a folyadékbevitelre. Egy átlagos napon az embernek 1,5–2 liter folyadékra van szüksége, hőség idején ez 4–5 literre is emelkedhet. A szomjúságérzet egy vészreakció, hogy elindultunk a kiszáradás irányába, ezért a legjobb döntés a tudatos és kiegyensúlyozott folyadékfogyasztás. Sokszor hangsúlyozzuk, de ilyenkor valóban legjobb a víz, ásványvíz, illetve ezenkívül cukor nélküli zöld teát és natúr gyümölcsleveket is lehet kortyolgatni. Az alkoholt s a koffeint érdemes nagy ívben kerülni, hiszen izzadást és sűrű vizelést okoz.

Szűcs Petra hangsúlyozta: célszerű az étkezést némileg átalakítani erre az időszakra, könnyen emészthető, magas nedvességtartalmú finomságokkal könnyebbé tehetjük az emésztést. Többször együnk keveset, nagy víztartalma miatt előnyben részesíthetjük például a dinnyét.

A kanizsai Szabó-Thomka Hanna rendszeres sportolással és egészséges étkezéssel egész évben fitt és lendületes életmódot folytat. A szombathelyi egyetem testnevelés szakos hallgatójaként a mindennapos mozgás híve, s ez alól a tikkasztó meleg sem kivétel. Hanna a mindenki sportpályáján gyakran találkozik fiatal sportoló társaságokkal és családokkal, azonban fontos, hogy a forróságban fokozott figyelemmel mozogjunk.

– Tartsunk magunknál ásványvizet minden esetben, akkor is, ha csak egy egyszerű sétára indulunk vagy bevásárolni, s az autóban is mindig legyen megfelelő mennyiségű folyadék – fogalmazott. – Ezenkívül érdemes kihasználni a reggeli hűvös, friss levegőt vagy az esti órákat edzés szempontjából. Tévhit, leginkább nőtársaim között, hogy minél jobban izzadunk, annál jobban fogyunk. Sokan megpróbálkoznak vele, hogy nagykabátban szenvednek a tűző napon, sajnos ez nem segít, hiszen csak a víz távozik a szervezetből. Ez pillanatnyi súlycsökkenéshez vezet, de hosszú távon nem hoz eredményt, hisz’ ezt a folyadékot pótolni kell. Látható eredményt és fogyást csakis rendszeres testmozgással és akarattal lehet elérni.

Strandolással át lehet vészelni

A hőséget vízparton vagy a medence szélén lehet a leginkább elviselni. A kanizsai strandon hétfő délutánra megtelt emberekkel a nagy medence, de a gyerekek pancsolójában is sokan hűsöltek.

– Ha ilyen forróság lesz egész héten, akkor mindennap jövünk a gyerekekkel, ők élvezik a medencét – mosolygott Mester Gyöngyi. – A Balaton helyett inkább a helyi strandot választjuk, hiszen itt minden megvan, amit a fiatalok szeretnek. Mi, felnőttek pedig nyakig a vízben, barátokkal, ismerősökkel beszélgetve kibírjuk a legnagyobb kánikulát is, s mire este hazaérünk, a lakás is kellemesebb lesz.

Az árnyékot adó fák, a hűs vizű medence és a tisztaság miatt a kanizsai Rátkai Norbert feleségével és kisfiával gyakran a strand vendége. A férfi szerint ebben a nagy melegben a lehető legjobb választás egy olyan strand, mely gyalogosan is könnyedén megközelíthető.

Utóbbi előnyét, mármint azt, hogy a város közepén terül el a létesítmény, Tuboly Magdolna is gyakran kihasználja. Ilyen meleg időben félóránként megmártózik a vízben, majd szigorúan naptej használata mellett sütkérezik.

A hőség az állatokat is megviseli

A négylábúak azonban nem ilyen szerencsések, jóval nehezebben viselik a kánikulát. Dr. Horváth László állatorvos azt ajánlja, hogy napközben, amikor tombol a kánikula, árnyékos, szellős helyet biztosítsunk kedvenceink számára.

– A klímaberendezés használatával óvatosan bánjunk, hiszen ugyanúgy káros lehet, mint az emberek esetében – tette hozzá az állatorvos. – Fontos, hogy mindig legyen előttük friss víz. A fiatal állatok hőegyensúlyrendszere még nem alakult ki, az idősebbek pedig a keringési, valamint a légzőszervek elhasználódása miatt birkóznak meg nehezen a magas hőmérsékletekkel. A tulajdonosok véletlenül se felejtsék az autóban állataikat, de a zárt üvegteraszoktól is óvják kedvenceiket. Rövid idő alatt hőgutát kaphatnak.

Varga Károlyné, az „Élettér” Állat- és Természetvédelmi Egyesület elnöke szintén aggódik a négylábúakért, szerinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy soha, semmilyen körülmények közt ne zárjuk rá a kocsit a kutyára.

– Ebben a forróságban felfüggesztettük a menhelyen a kutyák sétáltatását, hiszen az aszfalt számukra olyan, mintha sütőlapon járnának – így az elnök. – Telepünkön, ahol nincs fa vagy bokor, ott árnyékolókkal igyekszünk védeni a kenneleket. Mindennap fellocsoljuk a helyüket, ez a takarítás mellett most a hűtést is szolgálja. A friss víz alapvető, naponta többször cseréljük előttük, próbáljuk a lehetőségekhez mérten a legjobban átvészelni ezt a szélsőséges időt.