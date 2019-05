A hősökre és az áldozatokra emlékeztek Zala megyében

Május utolsó vasárnapja a magyar hősök és áldozatok emlék­ünnepe. Ilyenkor azokra a katonákra és civilekre emlékezünk, akik az életüket áldozták Magyarországért.

Zalaegerszeg

Zalaegerszegen minden évben az Október 6. téren gyűlnek össze azok, akik leróják kegyeletüket a háborús hősök és áldozatok előtt. Ezúttal is így történt, a téren a Hősök kertjében gyülekeztek az ünnepségre látogató vezetők és a lakosság. Balaicz Zoltán polgármester ünnepi beszédében a hősökről való megemlékezést először elrendelő 1917-es törvény idejéből kiindulva az első világháborút idézte fel.

Az első világháború, mint Balaicz Zoltán beszédében fogalmazott, noha technikai szempontból már huszadik századi volt, még tizenkilencedik századi emberek vívták, akiknek még mást jelentett a háború. Számukra még élő volt az 1848–49-es forradalom és szabadságharc dicsőséges gondolata, illetve párhuzamot vontak saját helytállásuk és a 48-as honvédek hősiessége között.

– A valódi eszményekért, mint amilyen a nemzet szabadsága, történelmi kortól függetlenül mindig van értelme küzdeni. Mi az, amit a mai nap üzen számunkra? Azt, hogy hős az, aki ezt a küzdelmet vállalja. Hős az, akinek az életét, a tetteit legkevésbé sem a külső körülmények, hanem a saját szabad akarata határozza meg. És hős az is, aki a személyes érdekeit, még a saját életét is képes a közösség céljának eléréséért háttérbe szorítani – mondta Balaicz Zoltán, majd megemlékezett a második világháború katonáiról, akik egyenruhába bújtak, és teljesítették kötelességüket, majd a nőkről, akik várták, és sokszor hiába várták haza kedvesüket. Ők valamennyien teljesítették a kötelességüket.

A zalaegerszegi rendezvény végén a jelenlévők megkoszorúzták a két világháborús emlékművet.

Hévíz

Hévízen az egregyi katonai emlékparkban tisztelegtek az egykori egregyi, hévízszentandrási katonák, polgárok emléke előtt, ahol a fejfákra helyezett táblák egy-egy helybeli család szomorú múltját mutatják, mondta beszédében Papp Gábor polgármester.

– Szomorú belegondolni, hogy az első világháborúba induló katonák még önként, dallal, muzsikával vonultak be és indultak a csataterekre, s nem is sejtették, hogy a villámháború négy évig tartó véres küzdelembe torkollik, hogy a csatatéren a halál arat, hogy sok százezer katonának már csak a halálhíre tér haza – fogalmazott a városvezető, megjegyezve: a második világháború már az első világrobbanás keserű tapasztalataival indult. A helybelieket sorozással gyűjtötték be, s egész családokat hurcoltak el Hévízről a náci haláltáborokba. – Ott, ahol emléküket őrzik, ápolják, a múlt soha nem lesz feledve, hőseink emlékezetünkben örökké élnek