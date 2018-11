A horvát-magyar kapcsolatok elmélyítését célozta a zalakarosi találkozó

A magyar és horvát együttműködési program keretein belül megvalósuló projektekről tartottak nemzetközi konferenciát tegnap a Park Inn Hotelben.

A rendezvényen bemutatkozott a baranyai határsávba a horvát honvédő háború során telepített taposóaknáktól mentesítő projekt, valamint a két ország kis- és közepes vállalkozásainak együttműködését támogató programja. Ezenkívül a természet- és környezetvédelmet, a turizmusfejlesztést támogató elképzelésekről s az oktatás fejlesztéséről is szó esett. A találkozón részt vevő partnerek továbbá betekintést kaphattak a soron következő, hamarosan megjelenő új pályázati felhívások lényegi tartalmába is.

Dr. Szűcs Márton, a szervező Magyarország–Hor­vát­ország Együttműködési Program 2014–2020 közös titkárságának igazgatója elmondta: Zala megye kiemelkedik a régióból, hiszen nagyon sokan pályáznak Nagykanizsa térségéből, s szerencsére a nyertesek száma is jelentős. Sőt erős a horvátság jelenléte, több szervezet foglalkozik az innovációval, ami ugyancsak előrelendíti a közös ügyet és gondolkodást.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A fürdőváros polgármestere, Novák Ferenc szerint kifejezetten hasznos, amikor a közös projektekben részt vevő partnerek találkozhatnak, ráadásul a tapasztalatcserére is lehetőség nyílhat. Elmondta: november végén zárul a 800 ezer eurós pályázat Krizevci városával, melyben a településeken kerékpár­utakat fejlesztettek s építettek.

Hasonlóan vélekedett Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke is.

– A konferencia hasznos, ugyanis a projektek során felmerülő tapasztalatokra világított rá – fűzte hozzá, majd megjegyezte: a stratégiai célok mellett fontos lenne, hogy a lassú zöldturizmus területén szülessenek olyan határon átnyúló pályázatok, amelyek ezt a nagyon dinamikusan fejlődő, a gazdaság számára lényeges területet célozzák meg.

Kiss-Parciu Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium határ menti és regionális együttműködésért felelős helyettes államtitkára a konferencián elmondta: a pályázók eddig összesen közel 36 millió eurót fordíthattak fejlesztésekre, és januártól még újabb 20 millió euróval bővítik a keretet. Ugyanakkor a kormány nem titkolt célja, hogy a határon átnyúló közlekedési kapcsolatokat erősítse.

Mint elhangzott: a 355 kilométeres magyar–horvát határszakaszon összesen hét határátkelő működik, ám ezek számát a jövőben tovább bővítenék, kisebb közúti határátkelők kialakításával.