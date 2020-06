A horvát értékeket őrzi majd murakeresztúri tájház

Hamarosan újabb nagy munka vár a falu kultu­rális-művészeti kincseinek megőrzésében élenjáró Közművelődési Egyesület Murakeresztúr tagjaira. A lelkes lokálpatriótákból álló, közel harmincéves szervezet tájházat alakít ki egy régi parasztházból.

Írásainkban rendszeresen hírt adunk a Közművelődési Egyesület Murakeresztúr dolgos hétköznapjairól. A csoport a járvány ideje alatt sem pihent. A szigorítások és az óvintézkedések miatt azonban nem kulturális és művészeti rendezvények szervezésén munkálkodtak. Az eseményekre szánt költségkeretet – minisztériumi jóváhagyással – nagy értékű tisztasági, higiéniai szerek vásárlására fordították, amelyeket aztán a nagyközség minden háztartásába eljuttattak. Hatszáznyolcvan család kapott az egyesület jóvoltából hasznos és értékes eszközöket, tárgyakat. A csomagosztás végeztével újabb nagy feladatba fogtak, amely – mint Kovácsné Deák Erzsébet, a Közművelődési Egyesület Murakeresztúr elnöke elmondta – régi, dédelgetett vágyuk volt. A helyi értékek, kincsek megóvására tájházat hoznak létre egy régi parasztházból.

– Murakeresztúr horvát nemzetiségi település, ennek tükrében a horvát kötődésünk erős – bocsátotta előre Kovácsné Deák Erzsébet. – A járvány előtt a nemzetiségi önkormányzattal közös együttműködésben is többször szerveztünk olyan programokat, amelyek az identitásunk megszilárdítását célozták. Az is régi vágyunk volt, hogy legyen egy olyan épület a településen, amely horvát nemzetiségi tájházként funkcionál. Ezért már több éve takarékoskodtunk, illetve gyűjtöttük az adományt, hogy egyszer majd megvásárolhassunk egy régi, ám jó állapotú házat, amelyből e tervünket megvalósítjuk. Nemrég sikerült szert tennünk egy ilyen épületre, a József Attila utcában, amelyet 900 ezer forintért meg is vásároltunk. Tudatos tervezés-mérlegelés előzte meg a vételt. Felmértük a ház állapotát, és a tulajdonosainak köszönhetően kedvezményt is kaptunk az árból. Ami az épület állapotát illeti: őrzi az autentikus jelleget. Azaz fagerendák és szerkezet terén is olyan, mint a régi falusi otthonok. A korához képest jó állapotban van. Viszont a részleges felújítás elengedhetetlen. A tető helyenként javításra szorul, az alapzat és a téglák közti szigetelés, villanyszerelési munkák, továbbá az épület frissítő festése is szükséges – összegezte az egyesület elnöke.

Kovácsné Deák Erzsébet elmondta azt is: nem radikális átalakítást terveznek, mivel szeretnék megőrizni a ház hagyományos forma- és szerkezetvilágát. A renoválásnak rövidesen nekilátnak. A munkálatok költségeinek egy részére pályázatot nyújtottak be, de alapvetően tartalékaikból és további adományokból szeretnék fedezni a felvetődő költségeket. Minden segítő szándékot elfogadnak.

– Ami a belső helyiségeket illeti, létrehozunk például a Rozmaring Asszonykórusnak egy emlékszobát a házban, ezzel is elismerve a munkájukat. Egy másik, kisebb helyiség az egyesületünk munkáját tárja majd az érdeklődők elé – fogalmazott Kovácsné Deák Erzsébet, aki kiemelte még: a ház berendezésében a lakosság, a horvát ajkú emberek segítségét is várják. Olyan tárgyakkal szeretnék berendezni a helyiségeket, amelyek a kaj nyelvjáráshoz kötődnek, s formájukban, funkciójukban őrzik a régi, horvát falusi mindennapokat.